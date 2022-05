Za ustawą głosowało 444 posłów, przeciw było 11, nikt się nie wstrzymał.

Wszystkie głosy przeciwko oddali posłowie koła Konfederacji.

Rząd przyjął projekt tej ustawy we wtorek i uznał go za pilny. Propozycja przewiduje zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W czwartkowym głosowaniu Sejm odrzucił poprawki opozycji. Poprawka PSL dotyczyła skreślenia proponowanego przepisu, zgodnie z którym minister ds. informatyzacji będzie mógł podjąć działania mające na celu rozwój systemu. Chodzi o to, aby w przyszłości - jeśli system się sprawdzi - mógł być uruchomiony dla obywateli Polski.

Poseł PSL Marek Biernacki, uzasadniając poprawkę na czwartkowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, zaznaczył, że nie ma nic przeciwko rozszerzeniu systemu, jednak powinno to się odbyć nie z decyzji ministra, ale odrębnymi zapisami, tak, aby mogli pochylić się nad nimi posłowie. Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz odpowiadał, że rząd chce zastrzec sobie możliwość rozwoju tego systemu, a jego rozszerzenie i tak będzie wymagało innych zmian legislacyjnych.

Poprawki Koalicji Obywatelskiej dotyczyły uruchomienia systemu. Zamiast przepisów, że ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu, a minister ds. informatyzacji termin uruchomienia systemu określi w komunikacie, KO zaproponowała 14-dniowe vacatio legis - tak, aby system ruszył za dwa tygodnie.

Posłanka KO Katarzyna Piekarska zaznaczyła na komisji, że w przeciwnym razie ustawa będzie martwa, bo przepisy wejdą w życie, a system nie zostanie uruchomiony. "Albo to jest projekt pilny, albo nie" - dodała. Andruszkiewicz podkreślił, że taka zmiana spowodowałaby, że system wszedłby w życie później, niż zakłada rząd.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada utworzenie i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Zadaniem systemu będzie stworzenie bazy profili kandydatów do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Za pomocą algorytmu system umożliwi połączenie kandydatów z ofertami pracy w sposób najlepiej odpowiadający ich kwalifikacjom.

System będzie oparty o rejestr numerów PESEL. Dotychczas numer ten nadano ok. 1,1 mln obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. 95 procent tych osób to kobiety i dzieci.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

autorzy: Agnieszka Ziemska, Marcin Chomiuk

agzi/ mchom/ jann/