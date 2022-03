Reklama

Prezes Alphabetu i należącej do tego holdingu spółki Google odwiedził we wtorek Warszawę w ramach wizyty w Europie. Podczas konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim w Google Campus w Warszawie Sundar Pichai podkreślił, że od samego początku wojny koncern skupiał się na wspieraniu działań humanitarnych, podawaniu rzetelnych informacji i walce z dezinformacją.

Reklama

"Do dziś skierowaliśmy ponad 35 mln dolarów do organizacji wspierających uchodźców, w tym 10 mln w grantach do NGO-sów, które pomagają uchodźcom przybywającym do Polski" - poinformował prezes giganta technologicznego.

Dodał, że trzy tygodnie temu w Google Campus w Warszawie otworzono przestrzeń dla organizacji pozarządowych, które udzielają uchodźcom pomocy prawnej i psychologicznej.

"Dzisiaj ogłaszamy nowe granty dla uchodźców z niepełnosprawnościami dla polskiej organizacji pozarządowej, która organizuje także pomoc humanitarną" - oznajmił Pichai.

Zapowiedział też zainwestowanie dodatkowych 10 mln dolarów na rzecz nowych partnerstw z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, by wspierać sprawdzanie faktów.

"Nasza jednostka, która zwalcza zagrożenia online, będzie również tworzyła nowe możliwości techniczne walki z dezinformacją i uczyła, jak rozpoznać dezinformację" - oświadczył prezes Google. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec