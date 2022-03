– Jesteśmy wielonarodowym zespołem, zarówno w biurach, jak i do pracy w zakładach naszych klientów zatrudniamy przedstawicieli wielu narodowości, oprócz Polaków to m.in.: Białorusini, Litwini, Rosjanie, Gruzini, Mołdawianie, Ormianie, Bułgarzy, Kazachowie i oczywiście Ukraińcy. Ta ostatnia grupa jest najliczniejsza, w związku z tym statystycznie w każdym zespole jest co najmniej kilka osób mówiących po ukraińsku. Jest on na równi z polskim językiem roboczym – mówi Evgenij Kirichenko, właściciel agencji zatrudnienia Gremi Personal. Bariera językowa upada tam więc, jak słyszymy, dzięki integracji wewnątrz zespołów. – Zachęcamy też pracowników z Ukrainy do nauki polskiego, jeśli planują zostać na dłużej – dodaje.