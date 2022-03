Reklama

"Punkt recepcyjny w Warszawie na Torwarze gotowy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Wojewoda mazowiecki przygotowuje kolejny punkt, który będzie gotowy od jutra w Warszawie do przyjęcia kolejnych uchodźców" - napisał na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Jak informowała PAP rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz, na Torwarze przygotowano ok. 500 łóżek. Centralny Ośrodek Sportu przekazał w czwartek, że wojewoda we współpracy z ministrem sportu Kamilem Bortniczukiem punkt recepcyjny na Torwarze przygotowywali od wtorku. COS zdementował przy tym informację podaną przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, że punkt uruchamiany jest na jego prośbę.

W punktach recepcyjnych uchodźcy otrzymują informacje na temat pobytu w Polsce, zapewniane jest im tymczasowe zakwaterowanie, otrzymują ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek. W stolicy od poniedziałku działa uruchomiony przez wojewodę mniejszy, na ok. dwadzieścia miejsc, punkt recepcyjny na autobusowym Dworcu Zachodnim.

Łącznie w Polsce uruchomiono blisko 30 punktów recepcyjnych i 22 punkty informacyjne. Główne punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie są na Dworcu Zachodnim i Dworcu Wschodnim. Szefernaker zapowiedział w czwartek, że zwiększona zostanie też pomoc na Dworcu Centralnym.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że punkty informacyjne na dworcach zostały utworzone w porozumieniu rządu i wojewodów z samorządami - są to punkty wspólne. Ich powstanie wiceminister zapowiadał w miniony piątek. W stolicy działa też punkt na Lotnisku Chopina - dla osób, które przylatują do Warszawy i nie mogą wrócić na Ukrainę. Warszawskie władze punkt informacyjny zorganizowały również w Centrum Wielokulturowym na Pradze-Północ. Z kolei w Arenie Ursynów ratusz przygotował punkt przeznaczony do tymczasowego pobytu uchodźców.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska