"Od 24.02 z Ukrainy do Polski przyjechało 575,1 tys. osób. Wczoraj #funkcjonariuszeSG odprawili 95 tys. podróżnych z Ukrainy, dzisiaj do godz. 07.00 - 27,1 tys." - czytamy we wpisie SG opublikowanym na Twitterze.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych większość osób, które przybyły do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

"Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość" - podkreśla MSWiA. Resort zaznacza, że wszystkie osoby wpuszczane do Polski są weryfikowane przez Straż Graniczną, i tłumaczy, że wobec tych, w stosunku do których są wątpliwości, np. nie mają dokumentów, funkcjonariusze SG stosują odpowiednie procedury sprawdzające.

Czwartek to ósmy dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska