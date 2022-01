Ale badanie US pozwala poznać zdanie także tych, którzy orientują się, co oznaczają zmiany dla ich wynagrodzeń. - To, co istotne wśród osób, które deklarują, że wiedzą, jak wygląda ich wynagrodzenie po zmianach, przeważają opinie o pozytywnym efekcie dla ich pensji - podkreśla Marcin Duma. Jak pokazują szczegółowe wyniki, ponad połowa spośród tych, którzy wiedzą już, ile wyniesie ich pensja w nowych warunkach, odpowiada, że jest wyższa niż wcześniej. Niższą pensję w tej grupie deklaruje 27 proc. Podobną zależność widać w odpowiedzi na ogólne pytanie, czy badani skorzystają na Polskim Ładzie. Nieznacznie przeważa ocena, że stracą - tak twierdzi 30 proc., zysku spodziewa się 28 proc., a ponad jedna czwarta ocenia, że ich sytuacja się nie zmieni. Jednak już wśród osób, które twierdzą, że wiedzą, jak wygląda ich wynagrodzenie, 39 proc. ocenia, że zyska, a liczba tych, którzy stracą, jest niższa o 10 pkt proc. 31 proc. mówi, że ich sytuacja się nie zmieni.