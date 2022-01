W polskim rządzie zapadła decyzja, że konsekwentnie nie płacimy kar Brukseli za niezrealizowanie środków tymczasowych nałożonych przez TSUE, czyli za brak wyłączenia kopalni do czasu zapadnięcia ostatecznego wyroku. Rząd liczy, że wyrok okaże się mniej dotkliwy niż środki tymczasowe oraz że na jego podstawie kary zostaną „unieważnione”. Zakłada też, że wizja zbliżającego się orzeczenia TSUE będzie dopingować Czechów do zawarcia porozumienia. - Uważamy, że ich samorządy będą naciskały na rząd, by to załatwić, dopóki sprawa jest przed TSUE, bo gdy rozstrzygnięcie zapadnie, to nie będziemy mieli powodów, by im płacić rekompensaty - mówi nasz rozmówca z rządu. 3 lutego rzecznik generalny TSUE ma przedstawić swoją opinię w tej sprawie, która będzie pokazywała, jak może ostatecznie wyglądać orzeczenie, które - jak oczekuje polski rząd - zapadnie w marcu.