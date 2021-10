Sednem wczorajszej debaty była kontrola, tyle że zupełnie różnie rozumiana przez obie strony sporu. Dla rządu to niezgoda na kontrolę przez unijne instytucje tego, jak ma wyglądać nasze sądownictwo. Dla Brukseli – niezgoda na to, żeby obóz władzy, żonglując rozwiązaniami znanymi z innych krajów UE , przejmował kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Na pewno w obronie swoich racji Bruksela wypływa na nieznane wody. Nigdy dotąd Komisja nie używała w tak spektakularny sposób jak w przypadku KPO ręcznego hamulca na środki finansowe, a TSUE tak daleko nie ingerował w to, co się dzieje w państwie członkowskim.