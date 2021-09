Kiedy 15 sierpnia talibowie zajęli Kabul - co w praktyce oznaczało przejęcie kontroli nad prawie całym Afganistanem - obiecywali, że będą szanowali prawa kobiet "zgodnie z szariatem". Zapewniali, że będą mogły wrócić do pracy, szkół oraz pełnić wysokie funkcje w administracji państwowej. Pomimo to, do nowego rządu nie powołano ani jednej kobiety. Wykluczenie dziewcząt w wezwaniu nastolatków do powrotu do szkół wydaje się być kolejnym dowodem na to, że talibowie będą rządzili w takim sam sposób jak 20 lat temu - zauważyło BBC.

"Wszyscy nauczyciele i uczniowie płci męskiej powinni uczęszczać do ich instytucji edukacyjnych" - przekazano w wydanym w piątek oświadczeniu.

Szkoły średnie przeznaczone są dla uczniów pomiędzy 13. a 18. rokiem życia. W większości z nich panuje segregacja płciowa, co może ułatwić talibom zamknięcie placówek dla dziewcząt.

"Tak bardzo boję się o swoją przyszłość" - mówi w rozmowie z BBC dziewczynka, która chce zostać prawniczką. "Przyszłość wydaje się mroczna. Każdego dnia się budzę i pytam siebie, czemu w ogóle żyję? Czy powinnam zostać w domu i czekać, aż ktoś zapuka do drzwi i poprosi mnie o rękę? Czy to jest celem bycia kobietą?" - zastanawia się.

Ojciec nastolatki popiera jej obawy i dodaje, że nie chce, żeby "stała się jego matką". "Była analfabetką i mój ojciec znęcał się nad nią z tego powodu i wyzywał od idiotek" - opowiada.

Na początku tygodnia talibowie ogłosili, że kobiety będą mogły studiować, ale nie razem z mężczyznami, i że będą musiały ubierać się w określony sposób. BBC przytoczyło pogłoski, że dziewczęta zostaną wykluczone, ponieważ uniwersytety nie mają wystarczających środków na zapewnienie osobnych klas.

Odkąd Amerykanie pokonali talibów, w ciągu 20 lat system edukacji w Afganistanie uległ znacznej poprawie. Spadł odsetek analfabetyzmu - szczególnie wśród kobiet i dziewcząt. Do połowy sierpnia tego roku w szkołach podstawowych uczyło się 2,5 mln dziewczynek.

"To jest porażka dla edukacji afgańskich kobiet i dziewcząt" - skomentowała Nororya Nizhat, była rzeczniczka ministerstwa edukacji.

W piątek agencje Reuters i AFP donosiły o tym, że islamscy bojownicy zamknęli ministerstwo ds. kobiet i zastąpili je resortem promowania cnót i zapobiegania występkom. Rzecznicy talibów nie skomentowali sprawy.