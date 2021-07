"Jeżeli jakiekolwiek reformy wymiaru sprawiedliwości będą w Polsce przeprowadzone, to w sposób kompleksowy. Chcielibyśmy w ramach kolejnego pakietu reform dotyczących sądownictwa, który zapowiadaliśmy, rozważyć pewne modyfikacje, ale nie pod ścisłym kalendarzem Unii Europejskiej, bo to decyzja nasza, parlamentu. To nie jest kompetencja Unii" - powiedział Müller we wtorek w Polsat News. Poinformował, że taki pakiet zmian w sądownictwie jest przygotowywany.

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Komisja Europejska zagroziła Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie decyzji i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Do 16 sierpnia Polska ma potwierdzić, czy zastosuje się do orzeczeń TSUE. Jak zaznaczono, w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kary.