Premier na początku czerwca zobowiązał się do wdrożenia 10 „ważnych” dla Polskiego Ładu projektów w ciągu 100 dni. Niektóre ze zmian już obowiązują, np. zniesienie limitów do specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny czy dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów (do końca lipca trwa nabór projektów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład). Do wdrożenia są jeszcze takie zapowiedzi, jak dom do 70 mkw. bez formalności, mieszkanie bez wkładu własnego (oba programy mają wejść w życie w IV kw. 2021 r.) czy tzw. kapitał opiekuńczy, czyli 12 tys. zł dla rodziców dzieci w wieku 1–3 lata (ma obowiązywać od stycznia 2022 r.).