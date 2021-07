Nie jest to opinia odosobniona. – Mnie przeprowadzenie jednego wywiadu zajmuje około godziny, choć czas bywa naprawdę różny. Niektórzy przy tej okazji opowiadają mi całe swoje życie. Zwłaszcza jak rozmawiam ze starszą kobietą. Po zakończeniu spisu można by książkę o tym napisać. Stawki rzeczywiście zniechęcają. Dziennie spisuję zazwyczaj około czterech ankiet. Przykładowo w czwartek chodziłem od 14 do 20 i spisałem tylko trzy ankiety – mówi z kolei rachmistrz z woj. lubelskiego. – Jestem na emeryturze, więc traktuję pracę przy spisie jako dodatkowy zarobek. Lubię rozmawiać z ludźmi, dlatego się tego podjąłem. Jednak najbardziej frustruje mnie baza kontaktów, którą otrzymałem. Zawiera ona nieaktualne dane . Przez to dodzwonienie się do kogoś to jest największy problem, a za czas, który muszę na to poświęcić, nikt mi nie płaci. Podobnie za dojazdy nie ma żadnego zwrotu kosztów, np. za paliwo. Dlatego wiem, że sporo osób się wycofuje z pełnienia funkcji rachmistrza, bo pieniądze są marne i nieadekwatne do nakładu czasu i pracy– uzupełnia.