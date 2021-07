System e-TOLL oparty jest o pozycjonowanie satelitarne i zastąpi działający jeszcze system viaTOLL, który jest oparty o pozycjonowanie radiowe. Ten ostatni będzie działał do 30 września tego roku.

“Obecnie w systemie e-TOLL zarejestrowanych jest 22,1 tys. kont, do których przypisano 33,8 tys. pojazdów, z czego 26,6 tys. to pojazdy ciężkie, a 7,2 tys. to pojazdy lekkie” - poinformowała PAP Krajowa Administracja Skarbowa.

System e-TOLL działa od 24 czerwca tego roku. Wcześniej, od 25 maja, udostępniona została możliwość rejestracji w nowym systemie na stronie etoll.gov.pl. Sukcesywnie uruchamiana jest sieć miejsc obsługi klienta, działa całodobowa infolinia świadcząca pomoc użytkownikom systemu e-TOLL.

Za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu jest większa od 3,5 tony.

Obecnie w Polsce obowiązkiem uiszczania opłaty za przejazd drogami objętych jest 3660 km dróg, w tym 2525 km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz 1135 km dróg krajowych.