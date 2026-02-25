Informację o zatrzymaniu przekazał w Sejmie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak wyjaśnił, od rana agenci CBA realizują czynności procesowe obejmujące zatrzymanie, przeszukania i zabezpieczenie dokumentacji. Działania prowadzone są na polecenie prokuratora z Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanie prezydenta Częstochowy przez CBA. Śledztwo w sprawie korupcji

Do zatrzymania doszło przed godziną 9.00 w Częstochowie, w pobliżu miejsca zamieszkania Krzysztofa M. Rzecznik zaznaczył, że na moment zatrzymania formalne zarzuty nie zostały jeszcze przedstawione. O ich treści oraz zakresie zdecyduje prokurator po przeprowadzeniu dalszych czynności.

Po zakończeniu działań w Częstochowie zatrzymany ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Śledczy zdecydują również, czy wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego tymczasowego aresztowania.

Przeszukania w Częstochowie i zabezpieczanie dokumentów

Równolegle z zatrzymaniem prezydenta prowadzone są przeszukania w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację oraz materiały, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Tego rodzaju czynności zwykle obejmują zarówno dokumenty papierowe, jak i dane elektroniczne przechowywane na komputerach czy serwerach.

CBA, jako wyspecjalizowana służba do walki z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym, prowadzi postępowania dotyczące m.in. nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, inwestycjach samorządowych czy decyzjach administracyjnych. Na obecnym etapie nie ujawniono, jakiego obszaru działalności urzędu miasta dotyczy śledztwo w Częstochowie ani czy sprawa obejmuje inne osoby.

Krzysztof M. – wieloletni prezydent Częstochowy

Krzysztof M. pełni funkcję prezydenta Częstochowy od 2010 roku. Wcześniej, w latach 2002–2007, zasiadał w Radzie Miasta Częstochowy, gdzie był wiceprzewodniczącym. Był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

W 2005 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat posła, startując z listy SLD. Dwa lata później, w 2007 roku, został wybrany do Sejmu z listy Lewicy i Demokratów.

W wyborach samorządowych w 2010 roku wystartował jako kandydat SLD na prezydenta Częstochowy i w drugiej turze zdecydowanie pokonał Izabelę Leszczynę z Platformy Obywatelskiej, uzyskując 70,89 proc. głosów wobec 29,11 proc. dla rywalki. W 2014 oraz 2018 roku wygrywał wybory już w pierwszej turze. W 2024 roku ponownie zwyciężył w drugiej turze, pokonując kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości Monikę Pohorecką.

Prokuratura zdecyduje o zarzutach

Na obecnym etapie śledztwa kluczowe decyzje należą do prokuratora prowadzącego sprawę. To on zdecyduje o ewentualnym przedstawieniu zarzutów oraz o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu prawomocnego wyroku każdej osobie przysługuje domniemanie niewinności.

Zatrzymanie urzędującego prezydenta jednego z największych miast w regionie śląskim to wydarzenie o dużym znaczeniu politycznym i administracyjnym. Dalsze informacje mają zostać przekazane po zakończeniu pierwszych czynności procesowych w prokuraturze w Katowicach.