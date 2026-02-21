Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej, że konsekwentnie rozwija i wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Wykorzystuje AI nie tylko do usprawniania obsługi klientów, ale również do optymalizowania procesów administracyjnych oraz wspierania pracowników w realizacji codziennych zadań. Nowoczesne technologie mają stanowić realne wsparcie dla organizacji – zwiększać efektywność pracowników, skracać czas realizacji zadań oraz podnosić jakość usług publicznych. ZUS podkreśla przy tym, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez instytucję do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.
Projektując i implementując systemy wykorzystujące AI, ZUS stosuje podejście oparte na kompleksowym zarządzaniu ryzykiem. Modele sztucznej inteligencji są tworzone i wdrażane z naciskiem na:
- bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności,
- zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi (w tym RODO i AI Act),
- transparentność oraz rozliczalności,
- odporność na cyberataki i próby nadużyć,
- zgodność z zasadami etyki.
ZUS: jak AI pomoże orzekać lekarzom?
Jak napisano w komunikacie, ZUS pracuje nad wdrożeniem systemu do wstępnej analizy dokumentacji dla lekarzy orzeczników. Na czym ma on polegać? – AI przeanalizuje całą dokumentację zgromadzoną w procesie orzekania, ułoży ją chronologicznie, pogrupuje, odnajdzie fakty medyczne i wskaże jej istotne elementy. Pomoże szybko odnaleźć konkretne informacje we wszystkich dokumentach jednocześnie. Ułatwi poruszanie się po wirtualnej teczce dokumentów. Rozwiązanie ma wspomagać lekarzy orzeczników ZUS w analizie dokumentacji medycznej w procesie wydawania orzeczenia – informuje ZUS w komunikacie.
Główne funkcje AI w procesie orzeczniczym ZUS
|Obszar działania
|Wykorzystanie AI w praktyce
|Chronologiczne porządkowanie danych
|System automatycznie ułoży historię choroby od najstarszych do najnowszych wpisów
|Inteligentne grupowanie
|Dokumenty zostaną posegregowane tematycznie (np. kardiologia, neurologia, rehabilitacja)
|Wyszukiwanie faktów medycznych
|Algorytm wskaże kluczowe diagnozy i wyniki badań istotne dla wydania decyzji
|Wirtualna teczka
|Umożliwi błyskawiczne przeszukiwanie wszystkich dokumentów jednocześnie.
Czy to koniec decyzji podejmowanych przez ludzi?
Wielu pacjentów obawia się „wyroku algorytmu”. ZUS uspokaja: sztuczna inteligencja ma wspomagać, a nie zastępować człowieka.
