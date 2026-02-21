Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej, że konsekwentnie rozwija i wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Wykorzystuje AI nie tylko do usprawniania obsługi klientów, ale również do optymalizowania procesów administracyjnych oraz wspierania pracowników w realizacji codziennych zadań. Nowoczesne technologie mają stanowić realne wsparcie dla organizacji – zwiększać efektywność pracowników, skracać czas realizacji zadań oraz podnosić jakość usług publicznych. ZUS podkreśla przy tym, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez instytucję do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.

Projektując i implementując systemy wykorzystujące AI, ZUS stosuje podejście oparte na kompleksowym zarządzaniu ryzykiem. Modele sztucznej inteligencji są tworzone i wdrażane z naciskiem na:

bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności,

zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi (w tym RODO i AI Act),

transparentność oraz rozliczalności,

odporność na cyberataki i próby nadużyć,

zgodność z zasadami etyki.

ZUS: jak AI pomoże orzekać lekarzom?

Jak napisano w komunikacie, ZUS pracuje nad wdrożeniem systemu do wstępnej analizy dokumentacji dla lekarzy orzeczników. Na czym ma on polegać? – AI przeanalizuje całą dokumentację zgromadzoną w procesie orzekania, ułoży ją chronologicznie, pogrupuje, odnajdzie fakty medyczne i wskaże jej istotne elementy. Pomoże szybko odnaleźć konkretne informacje we wszystkich dokumentach jednocześnie. Ułatwi poruszanie się po wirtualnej teczce dokumentów. Rozwiązanie ma wspomagać lekarzy orzeczników ZUS w analizie dokumentacji medycznej w procesie wydawania orzeczenia – informuje ZUS w komunikacie.

Główne funkcje AI w procesie orzeczniczym ZUS

Obszar działania Wykorzystanie AI w praktyce Chronologiczne porządkowanie danych System automatycznie ułoży historię choroby od najstarszych do najnowszych wpisów Inteligentne grupowanie Dokumenty zostaną posegregowane tematycznie (np. kardiologia, neurologia, rehabilitacja) Wyszukiwanie faktów medycznych Algorytm wskaże kluczowe diagnozy i wyniki badań istotne dla wydania decyzji Wirtualna teczka Umożliwi błyskawiczne przeszukiwanie wszystkich dokumentów jednocześnie.

Czy to koniec decyzji podejmowanych przez ludzi?

Wielu pacjentów obawia się „wyroku algorytmu”. ZUS uspokaja: sztuczna inteligencja ma wspomagać, a nie zastępować człowieka.