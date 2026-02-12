Szczegóły aktu oskarżenia: 5 zarzutów dla Romualda Z.

W Sądzie Rejonowym w Kozienicach rozpoczął się proces Romualda Z., byłego burmistrza Pionek, oskarżonego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich oraz posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Za czyny objęte aktem oskarżenia grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Ze względu na charakter sprawy sąd wyłączył jawność postępowania.

Akt oskarżenia przeciwko Romualdowi Z. Kolejna rozprawa w maju

Jak przekazała wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król, podczas pierwszego terminu rozprawy prokurator przedstawił akt oskarżenia. Następne posiedzenie sądu zaplanowano na maj. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Radomiu, która w połowie 2025 roku skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący pięć czynów karalnych.

Pornografia dziecięca i czyny lubieżne. Szczegóły zarzutów wobec Romualda Z

Prokuratura zarzuca byłemu samorządowcowi m.in. posiadanie, utrwalanie oraz rozpowszechnianie przez internet materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Chodzi o pliki graficzne i nagrania wideo, które – według śledczych – miały być przechowywane na jego laptopie oraz innych nośnikach danych. Ten wątek dotyczy początku 2023 roku.

Kolejne zarzuty odnoszą się do lat 2006–2008 oraz 2013–2015. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez prokuraturę, Romuald Z. miał doprowadzić ustalone osoby małoletnie do poddania się innym czynnościom seksualnym niż obcowanie płciowe. Materiał dowodowy obejmuje zeznania świadków i osób pokrzywdzonych, a także opinie biegłych, w tym specjalistów z zakresu informatyki śledczej.

Pornografia dziecięca i akcja "Barbossa". Jak zatrzymano burmistrza?

Do zatrzymania byłego burmistrza doszło w 2023 roku podczas ogólnopolskiej operacji policji pod kryptonimem „Barbossa”, wymierzonej w sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci. W akcji zatrzymano 49 osób w wieku od 19 do 70 lat. Funkcjonariusze przeszukali blisko 90 lokalizacji, zabezpieczając ponad 720 cyfrowych nośników zawierających łącznie przeszło 160 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich.

W marcu 2023 roku Romualdowi Z. przedstawiono pierwszy zarzut dotyczący posiadania w celu rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem osób nieletnich. W toku śledztwa pojawiły się kolejne podejrzenia dotyczące wcześniejszych czynów.

Środki zapobiegawcze. Romuald Z. nie przyznaje się do winy

Prokuratura poinformowała, że podejrzany nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania śledczych. Na etapie postępowania przygotowawczego zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 30 tys. zł. Oprócz tego objęto go dozorem policji, zakazem opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.

Kim jest Romuald Z.? Były burmistrz i działacz harcerski

Romuald Z. był postacią rozpoznawalną w regionie radomskim. Dwukrotnie pełnił funkcję burmistrza Pionek – w latach 2006–2008 oraz 2014–2018. W przeszłości działał w Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie uzyskał stopień harcmistrza. W 2008 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2015 roku otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.