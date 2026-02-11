Zakres tematów wskazywał, że spotkanie będzie miało wyraźny ciężar polityczny. W porządku znalazły się trzy kwestie: finansowanie modernizacji armii w ramach unijnego programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju inicjowanej przez Donalda Trumpa i sprawa poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Instrument SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia dla państw UE w formie niskooprocentowanych pożyczek na obronność. Polska ma otrzymać z niego 43,7 mld euro – najwięcej spośród wszystkich krajów członkowskich. W środę rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej program.

W trakcie jawnej części RBN prezydent zapowiedział, że przed podpisaniem ustawy będzie oczekiwał szczegółowych informacji o 139 projektach, które mają zostać sfinansowane z tych środków. Wskazywał na konieczność przedstawienia całkowitego kosztu zobowiązania, warunków spłaty i mechanizmów kontroli wydatkowania pieniędzy. Poruszył także kwestię jawności listy projektów i ryzyko, że największymi beneficjentami środków mogą zostać zachodnie koncerny zbrojeniowe.

Rząd przekonuje, że nawet 80 proc. środków ma zostać wydanych w Polsce, a lista projektów została przygotowana w oparciu o potrzeby wskazane przez Sztab Generalny. Skala wnioskowanej kwoty oraz długoterminowe zobowiązania finansowe sprawiają jednak, że dyskusja o SAFE ma nie tylko wymiar militarny, lecz również budżetowy i ustrojowy.

Rada Pokoju: między analizą a odmową

Drugim tematem posiedzenia jest zaproszenie Polski do Rady Pokoju. Wątpliwości budzi obecność w tym projekcie państw autorytarnych, w tym Rosji i Białorusi, oraz sama struktura organizacji. Według statutu Rady Pokoju jej przewodniczącym – również po zakończeniu kadencji prezydenta USA – ma pozostać Donald Trump. Kolejną kontrowersją jest też prawo weta, które zarezerwowane jest właśnie dla przewodniczącego.

Premier jeszcze przed rozpoczęciem RBN poinformował, że Polska nie przystąpi do gremium, choć będzie analizować jego funkcjonowanie. Prezydent wskazywał natomiast, że rząd powinien przedstawić formalną rekomendację: kompleksową analizę ryzyk i potencjalnych korzyści.

Czarzasty „o jedno uderzenie serca od prezydentury”

Otwierając posiedzenie RBN, prezydent w ostrych słowach odniósł się do trzeciego punktu obrad – poświadczeń bezpieczeństwa marszałka Czarzastego.

- Możemy to określić brutalnie, prostym idiomem: marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury. Gdyby pan Bóg zdecydował się odwołać prezydenta dzisiaj, to jutro obowiązki prezydenta sprawowałby pan marszałek Włodzimierz Czarzasty - mówił podczas jawnej części obrad Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że wyjaśnione muszą zostać wszelkie „wątpliwości” dotyczące „wschodnich kontaktów” marszałka. – Na litość boską, mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych - podkreślał.

W tle pozostaje kwestia kontaktów Czarzastego z obywatelką Federacji Rosyjskiej Swietłaną Czestnych, opisywanych w ostatnich tygodniach w mediach. Pałac Prezydencki zwraca uwagę, że chodzi nie tylko o relacje towarzyskie, lecz o standardy bezpieczeństwa wobec osoby, która w określonych sytuacjach przejmuje obowiązki głowy państwa.

Prezydent pytał również, dlaczego marszałek – jako członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych – nie poddał się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego przez ABW. W jego ocenie sprawa ma charakter ustrojowy i dotyczy ciągłości władzy państwowej.

Na godz. 18 planowane było spotkanie liderów partii koalicyjnych. Przedłużające się obrady RBN wskazują jednak, że zapewne odbędzie się ono w innym terminie.