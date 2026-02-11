W środę komisja ponownie zajęła się tym tematem. Podczas grudniowego posiedzenia w 2025 r. posłowie negatywnie zaopiniowali bowiem wniosek samorządu o zgodę na wylesienie działki, na której Orlen Synthos Green Energy (OSGE) planuje budowę małego reaktora modułowego (SMR).

Komisja negatywnie opiniuje wniosek o wylesienie pod SMR w Stalowej Woli

Na początku środowych obrad komisji Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) Piotr Otawski poinformował, że prezydent Stalowej Woli nie przedstawił żadnych nowych materiałów od czasu wydania poprzedniej, negatywnej opinii.

- Stan faktyczny i prawny od ostatniego posiedzenia komisji w żaden sposób się nie zmienił. Jeśli prezydent Stalowej Woli posiada nowe dokumenty, prosimy o ich przedłożenie - dodał Otawski, wnioskując jednocześnie o przerwę w obradach do czasu uzupełnienia dokumentacji.

OSGE przedstawia szczegóły planowanej budowy małego reaktora modułowego

Na prośbę prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, głos zabrał przedstawiciel inwestora - dyrektor strategii i rozwoju OSGE Marcin Ciepliński. Wskazał, że pod uwagę brane są dwie działki, a sama elektrownia wraz z niezbędną infrastrukturą zajęłaby około 80 ha. - Zakładamy, że proces postępowania środowiskowego doprowadzi nas do docelowej lokalizacji oraz pozwoli zweryfikować, czy teren ten spełnia wymagania planu lokalizacji obiektu jądrowego - poinformował Ciepliński.

Przewodnicząca komisji Urszula Pasławska (PSL-TD) stwierdziła, że strona rządowa nadal ma wątpliwości dotyczące wniosku. - Bardzo bym prosiła inwestora o dialog z GDOŚ, abyśmy mogli te wątpliwości rozwiać. Ogłaszam przerwę w obradach do następnego posiedzenia Sejmu. Liczę, że do tego czasu uda się wypracować porozumienie, które pozwoli na podjęcie pozytywnej decyzji - podsumowała.

Sprzedaż 305 ha lasów w Stalowej Woli w ramach Strategicznego Parku Inwestycyjnego

Wniosek prezydenta Lucjusza Nadbereżnego dotyczy sprzedaży ponad 305 hektarów lasów w ramach Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Teren ten powstał na mocy „lex Izera” - specustawy z sierpnia 2021 r., która umożliwia zamianę gruntów leśnych na inne nieruchomości Skarbu Państwa w celu wsparcia kluczowych inwestycji.

Przepisy te dotyczą łącznie ponad 1,2 tys. ha gruntów w Jaworznie oraz Stalowej Woli (pod zarządem Nadleśnictwa Rozwadów). Dotychczas w Stalowej Woli pod inwestycje wycięto już około 100 ha lasu.

Plan budowy reaktorów SMR przez Orlen Synthos Green Energy do 2035 roku

Orlen Synthos Green Energy planuje budowę w Polsce floty reaktorów BWRX-300. Jako pierwsze lokalizacje wskazano: Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek oraz Ostrołękę (trwają tam postępowania środowiskowe). Strategia Orlenu zakłada uruchomienie dwóch bloków SMR do 2035 r.

BWRX-300 to mały reaktor modułowy o mocy 300 MWe. Pierwsza tego typu jednostka powstaje obecnie w kanadyjskiej elektrowni Darlington, a jej ukończenie planowane jest na 2028 rok. (PAP)