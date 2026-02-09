Na pytanie sondażu przeprowadzonego dla Onetu: „Którego z prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?” najwięcej wskazań uzyskał Aleksander Kwaśniewski. Byłego prezydenta jako najlepszego oceniło 29,6 proc. badanych. To wynik, który potwierdza jego utrzymującą się od lat silną pozycję w społecznej pamięci i ocenach dotyczących prezydentury z lat 1995–2005.

Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc. To rezultat szczególnie istotny, biorąc pod uwagę, że Nawrocki pełni urząd od stosunkowo niedawna. Wysoka pozycja w zestawieniu z byłymi prezydentami może wskazywać, że znaczna część Polaków już dziś ocenia jego prezydenturę bardzo wysoko z drugiej strony może też pokazywać, że rodakom łatwiej oceniać bieżące dokonania polityków niż historyczne, które często uleciały z ich pamięci.

Na trzecim miejscu uplasował się Andrzej Duda, którego wskazało 12,4 proc. respondentów. Wynik ten wyraźnie odstaje od dwóch pierwszych pozycji, ale daje Dudzie bezpieczne miejsce na podium.

Kolejne miejsca: Kaczyński, Wałęsa i Komorowski

Poza podium znaleźli się kolejni byli prezydenci. Lecha Kaczyńskiego jako najlepszego prezydenta wskazało 8,9 proc. badanych. To rezultat pokazujący, że mimo upływu lat i silnych politycznych podziałów, jego prezydentura nadal ma wyraźne grono zwolenników.

Jeszcze niżej uplasował się Lech Wałęsa, którego wskazało 5,4 proc. respondentów. Pierwszy prezydent III RP, symbol transformacji ustrojowej, w sondażu wypadł słabiej niż jego następcy, co może odzwierciedlać bardziej krytyczną ocenę jego prezydentury niż roli historycznej.

Najniższy wynik uzyskał Bronisław Komorowski. Tylko 4 proc. badanych uznało go za najlepszego prezydenta RP. To najsłabszy rezultat w całym zestawieniu, pokazujący trwałe problemy wizerunkowe byłego prezydenta w ocenach społecznych.

„Żaden z nich” i „trudno powiedzieć” – istotna grupa niezdecydowanych

Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi, które nie wskazywały żadnego nazwiska. Opcję „żaden z nich” wybrało 7,8 proc. ankietowanych. To sygnał, że niemal co dwunasty respondent nie uznaje żadnej z dotychczasowych prezydentur za godną najwyższej oceny.

Z kolei odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyło 6,8 proc. badanych. Ta grupa może obejmować zarówno osoby mniej zainteresowane polityką, jak i tych, którzy mają problem z jednoznaczną oceną dorobku poszczególnych prezydentów.

Karol Nawrocki – wysokie oceny i pierwsze sygnały spadku

Szczególną uwagę przyciągają dane dotyczące bieżącej oceny prezydentury Karola Nawrockiego. Od początku urzędowania notuje on bardzo dobre wyniki w sondażach zaufania. W styczniowym badaniu IBRiS uzyskał 47,7 proc. zaufania, co potwierdziło jego silną pozycję w opinii publicznej.

Jednocześnie dane pokazują, że po rekordowym wyniku z listopada, kiedy zaufanie do prezydenta wyniosło 51,8 proc., w kolejnych miesiącach pojawiła się tendencja spadkowa. W grudniu wynik ten obniżył się do 49,3 proc., a w styczniu utrzymał się na niższym poziomie. Choć nadal są to wartości wysokie, dynamika zmian jest uważnie obserwowana przez komentatorów politycznych.

Podział opinii wokół prezydentury Nawrockiego

Jeszcze wyraźniej społeczne podziały widać w innym styczniowym badaniu – tym razem SW Research dla Onetu. Na pytanie o to, czy Karol Nawrocki spełnia oczekiwania jako prezydent Polski, twierdząco odpowiedziało 41,8 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania było 41,4 proc. badanych. Różnica jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego, co pokazuje niemal idealny podział opinii w społeczeństwie. To jedna z najbardziej spolaryzowanych ocen prezydentury w ostatnich latach i jednocześnie dowód, że Nawrocki budzi równie silne poparcie, co sprzeciw.