O planach PKP Intercity na tegoroczny sezon wakacyjny informuje portal Rynek Kolejowy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółki, pociąg do Chorwacji wróci do rozkładu. – Oferta zostanie jednak poszerzona. W Lublanie skład będzie dzielony na wagony do Kopru oraz do Rijeki. Co więcej, będzie również możliwość zakupu łączonego biletu na autobus dojeżdżający z Lublany do Triestu – zapowiedział Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Jak dodał, pociąg będzie kursował nie 4, a 6 razy w tygodniu. RK zwraca z kolei uwagę, że polski wagon restauracyjny nadal jechać będzie tylko do i z Wiednia. Na dalszą część trasy trzeba się wiec zaopatrzyć w prowiant.

Pociąg do Rijeki ruszy w wakacje

Połącznie będzie obsługiwane od końca czerwca do końca sierpnia, a kolejarze zapewniają, że szukają możliwości skrócenia czasu podróży. – Nasi rozkładowcy pracują nad tym i to jest niezmiennie największe wyzwanie na tej trasie ze względu na trwające duże prace modernizacyjne na infrastrukturze kolejowej w Słowenii – tłumaczy Malinowski.

– Do Lublany dojedziemy jednym składem, a potem będzie grupa wagonowa do Kopru i Rijeki. Jeśli chodzi o autobusy do Treistu, to będziemy współpracować z lokalnym przewoźnikiem – powiedział Malinowski. Dodał też, że ceny biletów nie będę odbiegały od tych w zeszłym roku, kiedy to udało się sprzedać niemal wszystkie miejsca na tej trasie.