Atak w przedszkolu w Kwidzynie: nauczycielka z nożem w ręku

Sąd w Kwidzynie, na wniosek prokuratury, zastosował tymczasowy areszt wobec 43-letniej nauczycielki z jednego z lokalnych przedszkoli, która wdarła się do sali zabaw z nożem w ręku. Jak podała st. asp. Anna Filar, oficer prasowa kwidzyńskiej policji, zdarzenie miało miejsce 22 stycznia 2026 roku. „Zostaliśmy poinformowani o awanturującej się kobiecie przebywającej na terenie przedszkola w Kwidzynie. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Kobieta została przewieziona karetką, w asyście policji, do szpitala”– relacjonowała.

Zarzut usiłowania zabójstwa dzieci – prokuratura ujawnia szczegóły

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie, prok. Anna Grobelna, poinformowała PAP, że prokuratura prowadzi wstępne śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa co najmniej jednego dziecka. W czwartek skierowano do Sądu Rejonowego w Kwidzynie wniosek o tymczasowy areszt dla nauczycielki, która pełniła w przedszkolu funkcję pedagoga.

Decyzja sądu: 3 miesiące aresztu dla 43-letniej pedagożki

Po godzinie 14 sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec kobiety.

Dramatyczny przebieg zdarzenia: dzieci uratowane przez personel

Jak wynika z ustaleń, nauczycielka, będąc na zwolnieniu lekarskim, weszła do sali, w której przebywało około dziesięcioro dzieci. Została obezwładniona przez personel przedszkola, a następnie przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala psychiatrycznego. Na szczęście nikomu z dzieci ani pracowników nic się nie stało.