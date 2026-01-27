Andrzej Duda ekspertem Heritage Foundation: nowe wyzwania w USA

Były prezydent Polski Andrzej Duda rozpoczyna współpracę z jednym z ośrodków analitycznych w Stanach Zjednoczonych. Heritage Foundation poinformowała, że polityk obejmie funkcję wizytującego eksperta, koncentrując się na zagadnieniach bezpieczeństwa transatlantyckiego oraz ideowych sporach dotyczących przyszłości Europy.

Dlaczego Heritage Foundation wybrało Dudę? Oficjalny komunikat

Informacja została opublikowana na oficjalnej stronie fundacji. Jak podkreślono w komunikacie, zaproszenie Dudy do współpracy wpisuje się w wieloletnią strategię Heritage Foundation polegającą na angażowaniu byłych przywódców państw, którzy opowiadają się za silną suwerennością narodową, kontrolą granic i odpowiedzialnością państw za własne bezpieczeństwo.

Polska kluczowym ogniwem NATO. Heritage Foundation docenia rolę Dudy

Amerykański think tank zwrócił uwagę na rolę, jaką Andrzej Duda odgrywał w czasie swojej prezydentury, określając Polskę jako jeden z kluczowych krajów NATO na wschodniej flance Sojuszu. W ocenie fundacji jego kadencja przypadła na okres istotnych zmian w polityce obronnej, w tym wzmacniania potencjału militarnego i zwiększania wydatków na wojsko, co miało znaczenie nie tylko dla regionu, lecz także dla całej wspólnoty transatlantyckiej.

W oświadczeniu podkreślono również, że doświadczenia Dudy związane z obroną kompetencji państwa narodowego w strukturach europejskich mogą stanowić punkt odniesienia dla amerykańskiej debaty publicznej. Zdaniem Heritage Foundation są to wnioski szczególnie istotne w momencie, gdy — jak zaznaczono — przyszłość Zachodu zależy od państw świadomych odpowiedzialności wobec własnych obywateli.

Nie tylko think tank. Biznesowe plany pary prezydenckiej

Sam Andrzej Duda nie kryje zadowolenia z nowej roli. W cytowanej przez fundację wypowiedzi zaznaczył, że traktuje zaproszenie jako wyróżnienie. Podkreślił również, że w czasie sprawowania urzędu prezydenta mógł bezpośrednio obserwować, jak odstraszanie militarne, inwestycje w obronność oraz trwałe sojusze demokratyczne przekładają się na realne bezpieczeństwo. Jak zapowiedział, chce wykorzystać to doświadczenie, wspierając prace Heritage Foundation nad konserwatywnymi propozycjami politycznymi dla Europy.

Zaangażowanie w amerykański think tank nie jest jedyną aktywnością Andrzeja Dudy po zakończeniu prezydentury. Niedawno pojawiły się także informacje o powołaniu przez byłą parę prezydencką spółki doradczej, co potwierdza, że były prezydent stopniowo buduje swoją pozycję w nowej, pozapaństwowej roli.