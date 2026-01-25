Dwa pociągi Intercity uderzyły w jedno auto – przebieg zdarzenia na Mazowszu

Do poważnego zdarzenia doszło w Błoniu (woj. mazowieckie), gdzie na przejeździe kolejowym utknął samochód osobowy. Jak precyzuje policja, do zdarzenia doszło w niedzielę, 25 stycznia 2026 roku, około godziny 13:20 na strzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Poniatowskiego. Według ustaleń funkcjonariuszy, samochód marki Ford Focus uległ awarii i zatrzymał się na torach. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, próbowali wspólnie z kierowcą i pasażerami zepchnąć auto z przejazdu, jednak bezskutecznie.

W stojące na torach auto kolejno uderzyły dwa pociągi Intercity jadące z przeciwnych kierunków. Najpierw w samochód uderzył pociąg Intercity jadący ze Szczecina do Rzeszowa. Siła zderzenia zepchnęła auto na sąsiedni tor, gdzie wpadł w nie drugi skład Intercity kursujący na trasie Warszawa – Berlin. Kierowcy udało się w ostatniej chwili opuścić pojazd.Policja potwierdziła, że zarówno kierowca samochodu, jak i maszyniści byli trzeźwi.

Ewakuacja 600 pasażerów z pociągów i akcja straży pożarnej w Błoniu

Po zderzeniu samochód stanął w ogniu, a płomienie objęły także lokomotywę jednego ze składów. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy ewakuowali z pociągów około 600 osób. PKP Intercity poinformowało, że z jednego pociągu ewakuowano około 400 pasażerów, a z drugiego niespełna 200. Jak przekazał oficer prasowy KP PSP w powiecie warszawskim zachodnim mł. kpt. Damian Dolniak, pojazd zapalił się po uderzeniu, a ogień przeniósł się na lokomotywę. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń - donoszą służby.

Utrudnienia PKP: jak pojadą pasażerowie jadący pociągiem do Berlina i Rzeszowa?

Pasażerowie jadący do Berlina zostaną dowiezieni autobusami do Łowicza i stamtąd będą kontynuować podróż pociągami. Osoby zmierzające do Rzeszowa pojadą autobusami do Warszawy, gdzie podstawiony zostanie dla nich specjalny skład. Część podróżnych rezygnuje z dalszej jazdy lub organizuje ją we własnym zakresie.

W związku z wypadkiem ruch kolejowy na odcinku Warszawa Zachodnia – Łowicz został wstrzymany. Koleje Mazowieckie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową między Ożarowem a Błoniem. Pociągi PKP Intercity kierowane są objazdem przez Skierniewice i Bełchów, z pominięciem stacji Sochaczew.

Komunikacja zastępcza i honorowanie biletów – ważne informacje

Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z wzajemnego honorowania biletów PKP Intercity i Kolei Mazowieckich. Udogodnienie obowiązuje na całej sieci połączeń KM.