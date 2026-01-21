Wykolejenie pociągu pod Miechowem: Co wiemy o zdarzeniu?

We wtorek 20 stycznia 2026 roku, po godzinie 21:00, na odcinku kolejowym między Miechowem a Słomnikami w województwie małopolskim doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio. Składem podróżowało około 20 pasażerów.

Minister Infrastruktury i PKP PLK reagują. Służby na miejscu zdarzenia

Informację o zdarzeniu przekazał za pośrednictwem platformy X minister infrastruktury Dariusz Klimczak, powołując się na dane PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak wskazał, do wykolejenia części pociągu doszło na szlaku Miechów–Słomniki.

Małopolska policja poinformowała, że wykolejeniu uległy dwa wagony pociągu pasażerskiego relacji Kielce–Kraków, a do zdarzenia doszło na terenie powiatu krakowskiego. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, Straży Ochrony Kolei oraz strażacy. Sprawą zajmuje się także Prokuratura Rejonowa w Miechowie. Z kolei rzecznik małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły przekazał PAP, że pociąg wypadł z torów i przechylił się. W akcji bierze udział osiem zastępów straży pożarnej.

PKP PLK potwierdziły, że chodzi o pociąg kursujący z Kielc Głównych do Krakowa Głównego. Składy zostały skierowane objazdami m.in. przez Olkusz (linia nr 62), Trzebinię (linia nr 133) oraz trasą Katowice–Zawiercie. Przedstawiciel PKP PLK Karol Jakubowski zaznaczył w rozmowie z PAP, że na obecnym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach incydentu.

Pasażerowie pociągu relacji Kielce–Kraków bezpieczni

Z komunikatów obecnych na miejscu służb wynika, że nikt z pasażerów podróżujących pociągiem nie odniósł obrażeń. Ruch kolejowy na tej trasie został jednak wstrzymany, a działania na miejscu prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Utrudnienia na trasie: lista objazdów i zmiany w rozkładzie

Minister zaznaczył, że wprowadzono zmiany w organizacji ruchu – pociągi dalekobieżne zostały skierowane na trasy alternatywne, natomiast Polregio uruchomiło zastępczą komunikację autobusową. Rzecznik Polregio Jakub Leduchowski poinformował, że pasażerom zapewniono możliwość dalszej podróży autobusami zastępczymi.

Jak podkreśliła Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, służby dopiero rozpoczynają szczegółowe czynności, które prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Dodała, że przejazd w miejscu zdarzenia pozostanie zamknięty przez najbliższe godziny, a na ustalenie przyczyn trzeba będzie poczekać.

PKP PLK poinformowały również o korektach w rozkładzie jazdy. Aktualne informacje przekazywane są pasażerom na stacjach, przystankach oraz za pośrednictwem strony portalpasazera.pl.