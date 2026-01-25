Na tle tych danych szczególnie istotne są zmiany obserwowane wśród dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku w grupie osób do 19. roku życia miał miejsce spadek liczby prób samobójczych. Ich liczba spadła poniżej bariery 2 tys. W tej samej grupie wiekowej liczba samobójstw wzrosła jednak ze 127 do 161.
Statystyki ponownie wskazują wyraźne różnice ze względu na płeć. W 2025 r. łączna liczba prób samobójczych i samobójstw wśród mężczyzn wyniosła 9385, podczas gdy wśród kobiet było to 5550 przypadków (w 2024 r. było to odpowiednio: 9491 i 5489).
W debacie publicznej najmniej uwagi poświęca się w tym kontekście sytuacji seniorów. W grupie osób w wieku 65 lat i więcej w 2025 r. odnotowano łącznie 1488 prób samobójczych i samobójstw, wobec 1536 przypadków odnotowanych rok wcześniej.
Gdzie szukać pomocy?
116 111 – całodobowy telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 – całodobowy telefon zaufania rzecznika praw dziecka
116 123 – całodobowy telefon zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla osób dorosłych
800 70 22 22 – całodobowy telefon Fundacji Itaka dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
zwjr.pl – platforma pomocowo-edukacyjna poświęcona zapobieganiu samobójstwom
