O mianowaniu oficerów MON poinformowano w piątek na X. Jak czytamy, szef MON mianował m.in. nowego szefa sztabu w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych – został nim generał brygady Jarosław Chojnacki, wcześniej m.in. sprawował stanowisko zastępcy szefa sztabu w DORSZ.

Zarząd Inżynierii Wojskowej w Dowództwie Generalnym RSZ obejmie zaś gen. bryg. Mariusz Ochalski, w przeszłości m.in. dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. Zastąpi on na stanowisku gen. Marka Wawrzyniaka.

Generał brygady Dariusz Czekaj obejmie natomiast stanowisko zastępcy dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej; w zeszłym tygodniu nowym dowódcą tej dywizji został gen. bryg. Dariusz Lewandowski, wcześniej piastujący stanowisko zastępcy.

Pułkownik Krzysztof Duda będzie dowodził 12. Brygadą Zmechanizowaną ze Szczecina; zastąpi on na stanowisku gen. Czekaja. Na czele 20. Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach stanie płk Dariusz Dróżdż, który zastąpi gen. bryg. Tomasza Biedziaka.

Płk Krzysztof Rodak obejmie natomiast stanowisko powstającej obecnie w woj. świętokrzyskim 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a płk Zenon Mroch stanie na czele 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Także 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach, gdzie stacjonują m.in. polskie F-16, będzie miała nowego dowódcę – zostanie nim ppłk Łukasz Gradziński, wcześniej dowódca Grupy Działań Lotniczych w tej bazie.

„Kadry w wojsku mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. (...) Gratulujemy wszystkim mianowanym!” – podkreśla w komunikacie resort obrony.(PAP)

