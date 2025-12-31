Według ministra spraw zagranicznych na biurku prezydenta pozostają wnioski o kilkadziesiąt odwołań dyplomatów, którzy zakończyli misje zagraniczne, oraz około 40 wniosków o powołanie ambasadorów. Żaden z nich nie został dotąd podpisany. Jak podkreśla szef MSZ, problem dotyka także kandydatów, którzy uzyskali akceptację parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych – w tym poparcie posłów PiS.

„Prezydent Nawrocki ma na biurku wnioski o kilkadziesiąt odwołań osób, które opuściły placówki dyplomatyczne, oraz ok. 40 wniosków o powołanie ambasadorów. Niestety nie podpisał żadnego, nawet osobom, na które w Komisji Spraw Zagranicznych głosowali posłowie PiS” – powiedział Radosław Sikorski. Minister dodał, że taka praktyka utrudnia bieżące funkcjonowanie placówek, blokuje decyzje personalne i jest niesprawiedliwa wobec zawodowych dyplomatów, którzy latami przygotowują się do objęcia misji.

Prerogatywy prezydenta a ustawa o służbie zagranicznej

Oś sporu dotyczy interpretacji prerogatyw prezydenta w świetle obowiązujących przepisów. Szef MSZ przypomina, że za rządów Zjednoczonej Prawicy doprecyzowano procedury. „Przedtem rządził tym zwyczaj, a za PiS uchwalono ustawę o służbie zagranicznej, w której czarno na białym zapisano, że prezydent powołuje ambasadora na wniosek ministra spraw zagranicznych” – zaznaczył Sikorski.

W jego ocenie brak decyzji może oznaczać próbę zawłaszczania kompetencji, które ustawodawca jasno przypisał określonym organom. Minister podkreśla, że nie kwestionuje roli prezydenta, lecz wskazuje na obowiązek działania w ramach procedur, tak aby państwo mogło sprawnie realizować politykę zagraniczną.

Doświadczenia z czasów Andrzeja Dudy – precedens bez eskalacji

Radosław Sikorski odwołuje się także do praktyki z lat poprzednich. Wskazuje, że podobne napięcia występowały w czasie prezydentury Andrzej Duda, jednak wówczas – po okresie sporów – doszło do podpisania ponad 20 nominacji ambasadorskich. „Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki w końcu się zreflektuje” – dodał minister, sygnalizując wolę uniknięcia eskalacji i powrotu do praktyki, która pozwalała zamykać spory bez długotrwałych blokad.

Propozycja kompromisu: 80 proc. dyplomatów zawodowych

W odpowiedzi na impas MSZ przedstawiło konkretną ofertę kompromisową. Zakłada ona, że 80 procent ambasadorów stanowiliby zawodowi dyplomaci, natomiast pozostałe 20 procent zostałoby podzielone po równo między rząd i prezydenta. „To nie jest propozycja »na zwarcie«, ale uczciwa oferta” – podkreślił Sikorski. Jak zaznaczył, odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego nie nadeszła, co utrzymuje stan niepewności kadrowej w wielu placówkach.

Ambasadorowie spoza służby – gdzie ma to sens

W rozmowie z portalem Wyborcza.pl minister odniósł się do praktyki powoływania ambasadorów spoza korpusu dyplomatycznego, wskazując, że w określonych krajach taki wybór bywa uzasadniony. „Są miejsca, gdzie polski ambasador nie musi być zawodowym dyplomatą. W Japonii czy Indiach sens mają naukowcy, znawcy kultury. Z kolei w krajach takich jak Irak czy Korea Północna można akredytować generała, a tam, gdzie chcemy sprzedać broń, wojskowego” – tłumaczył Sikorski. Zastrzegł jednocześnie, że regułą powinna pozostać służba zawodowa, a wyjątki wymagają jasnego uzasadnienia interesem państwa.

Doradcy prezydenta i odpowiedzialność za opóźnienia

Minister spraw zagranicznych zasugerował, że źródłem problemu mogą być doradcy prezydenta, którzy – jak ocenił – „stawiają go poza procedurami prawnymi”. „Podejrzewam, że szczują prezydenta na rząd i sami nie ponoszą za to odpowiedzialności ani prawnej, ani wizerunkowej” – powiedział Sikorski. W tej ocenie chodzi nie tylko o spór personalny, lecz o systemowe skutki: osłabienie ciągłości pracy placówek i trudności w realizacji zadań bilateralnych.

Skutki dla polityki zagranicznej i współpracy międzynarodowej