Miniony rok był siódmym z rzędu, gdy liczba mieszkań oddanych do użytkowania utrzymywała się powyżej 200 tys. Liczba lokali oddanych do użytku była o 4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wyniosła niemal 209 tys. „Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 18,2 mln mkw., czyli o 1,8 proc. więcej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla jednego mieszkania osiągnęła poziom 87,0 mkw.” – podaje GUS. Jak wyglądają perspektywy rynku mieszkaniowego? Liczba lokali w budynkach, na których budowę wydano zezwolenia, była o ponad jedną czwartą mniejsza niż rok wcześniej. Była też najmniejsza od 2016 r. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w porównaniu z 2024 r. zwiększyła się natomiast o niemal 14 proc., do niemal 266 tys. ©Ⓟ

Ranking drożenia. Co najmocniej podrożało i potaniało w inflacji

Średnioroczna inflacja w Polsce wyniosła w 2025 r. 3,3 proc. – to wyliczenia Eurostatu w ramach badań zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych. Tak liczona inflacja w UE osiągnęła 2,6 proc. Dane unijnego biura statystycznego pokazują też, jak zachowywały się ceny kilkuset szczegółowych kategorii towarów i usług. O więcej niż 10 proc. wzrosły u nas ceny w ponad 20 kategoriach. Najbardziej w przypadku czekolady (ponad 30 proc.) oraz w parkomatach (ponad 20 proc.). Czekolada drożała za sprawą rosnących do niedawna cen kakao. Trend dotyczył nie tylko Polski, ale u nas wzrosty cen czekolady były prawie dwa razy większe niż w UE. ©Ⓟ

Trochę mniej klęsk żywiołowych

Globalne straty ekonomiczne spowodowane klęskami żywiołowymi w 2025 r. sięgnęły 260 mld dol. – wynika z raportu firmy Aon. Biorąc pod uwagę zmieniający się poziom cen, te straty były najmniejsze od 10 lat. Jeden z powodów: sezon huraganów okazał się mniej dotkliwy niż w poprzednich latach. Katastrof naturalnych, w których jednostkowa wartość szkód przekraczała 1 mld dol., było 49 – nieco więcej niż wynosiła średnia z ostatniego ćwierćwiecza. Szkody ubezpieczone miały wartość 127 mld dol. To wynik o ponad jedną czwartą przewyższający średnią od początku wieku. Największe szkody – 58 mld dol. – wyrządziły pożary w Kalifornii. ©Ⓟ