Proponowane przez MZ zmiany dotyczą ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz przepisów innych ustaw. W piśmie przekazanym w środę stronie społecznej nie ma propozycji wprowadzenia maksymalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia, która była zgłaszana podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez MZ w listopadzie. MZ w przekazanym stronie społecznej dokumencie zaproponowało, aby waloryzacja najniższych wynagrodzeń odbywała się od stycznia danego roku, począwszy od 2027 roku. Obecnie najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia są waloryzowane na początku lipca.

Resort zdrowia zaznaczył w dokumencie, że przesunięcie terminu na styczeń dostosowuje terminy waloryzacji do kalendarza przygotowywania budżetu państwa, NFZ, podmiotów leczniczych oraz do terminów na zawieranie porozumień i wydawanie zarządzeń z ustawy. Ponadto waloryzacja najniższych wynagrodzeń byłaby powiązana ze wskaźnikiem o niższej dynamice wzrostu, czyli ze wzrostem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Obecnie wskaźnikiem jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

MZ chce także, aby podmiot leczniczy miał obowiązek zakwalifikowania pracownika do wyższej grupy zawodowej w przypadku podwyższenia przez niego kwalifikacji zawodowych w związku z uzyskaniem ich na polecenie lub za zgodą pracodawcy. Resort zaproponował, aby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz NFZ miały uprawnienie do pozyskiwania szczegółowych danych o wynagrodzeniach powiązanych z konkretnym PESEL-em i numerem prawa wykonywania zawodu. Obecnie AOTMiT nie ma możliwości pozyskiwania danych, np. o średnich zarobkach lekarzy udzielających świadczeń na podstawie umów cywilnoprawnych. MZ chce ponadto dodać poziomy kompetencyjne dla pielęgniarek i położnych, zgodnie z posiadanym wykształceniem i umiejętnościami zawodowymi, do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo Zdrowia: dyskusja 18 lutego

Resort w opublikowanym w środę komunikacie poinformował, że w porządku obrad posiedzenia zespołu trójstronnego 18 lutego znajdzie się m.in. dyskusja nad propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zmian w ustawie o pensji minimalnej oraz omówienie kluczowych kwestii finansowych, w tym sytuacji finansowej NFZ. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśliła, że liczy na to, że spotkanie przyniesie zgodę na konkretne rozwiązania. „To, co należy podkreślić, to fakt, że nikt z resortu nie wprowadza zmian kosztem innych grup zawodowych. Nikomu nie zabieramy, aby dać komuś innemu. To się nie wydarzy. Proponujemy racjonalnie zbudowane rozwiązania, na które pozwala budżet” – zaznaczyła Kęcka cytowana w komunikacie MZ.

Podczas posiedzenia zespołu trójstronnego w grudniu, kiedy rozmawiano m.in. o waloryzacji płacy minimalnej oraz umowach kontraktowych, nie osiągnięto porozumienia w sprawie reformy wynagrodzeń. Przedstawiciele strony społecznej poinformowali, że oczekują od Ministerstwa Zdrowia przedstawienia konkretnych propozycji na piśmie. Wiceszefowa MZ Katarzyna Kęcka zapowiedziała wtedy, że resort zdrowia w styczniu przedstawi projekt, który zakłada przesunięcie waloryzacji płac minimalnych w ochronie zdrowia.

Nawrocki: nie zgodzę się na zablokowanie podwyżek

Według ujawnionego w grudniu pisma, przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 roku, miałoby przynieść około 6 mld zł oszczędności w 2026 roku. Przy uwzględnieniu zmiany dotyczącej mechanizmu waloryzacji koszt podwyżek wynagrodzeń minimalnych spadłby z około 10 do około 2,7 mld zł w 2027 roku. Wynagrodzenia w ochronie zdrowia były też jednym z głównych tematów szczytu zdrowotnego w Pałacu Prezydenckim, który odbył się 5 grudnia. Karol Nawrocki zadeklarował wówczas, że nie zgodzi się na zablokowanie podwyżek pensji minimalnej dla pracowników medycznych.

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia to dialog z udziałem organizacji pracowników (związków zawodowych), organizacji pracodawców i strony rządowej. Skład zespołu to reprezentatywne organizacje (tożsame ze składem Rady Dialogu Społecznego). Podczas środowego posiedzenia przewodnictwo w zespole trójstronnym przejęła Krystyna Ptok z Forum Związków Zawodowych.