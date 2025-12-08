Przypomnijmy, propozycja przedstawiona przez głowę państwa zakłada wprowadzenie waloryzacji minimalnych rent i emerytur o nie mniej niż 150 zł. Nowela ma wejść w życie 1 marca 2026 r.

Jednak ZUS wprost przyznaje, że ani nie ma na to pieniędzy w budżecie państwa, ani nie jest przygotowany na takie rozwiązanie.

„Zaproponowane w projekcie zmiany wymagają odpowiedniej vacatio legis, tak aby dostosować system teleinformatyczny ZUS do ustalenia kwot, jak również wspomóc proces obsługi klientów i wypłaty świadczeń” – czytamy w stanowisku ZUS, który dodaje, że projektowane regulacje wydają się być nadmiarowe.

Zastrzeżenia do prezydenckiej propozycji mają także związkowcy.

- Polski system emerytalny zaczyna przypominać niespójną bryłę składającą się z różnych doklejanych ad hoc elementów. Prezydencka propozycja nie zmienia tej filozofii, tylko dokłada kolejną łatę do konstrukcji, która wymaga fundamentalnej przebudowy – uważa Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych (FZZ) w opinii do prezydenckiego projektu.

Zwraca uwagę, że dziś system emerytalny jest permanentnie dotleniany potężną dotacją z budżetu państwa (planowaną na poziomie ponad 81 mld zł w 2025 r.) oraz mechanizmami, takimi jak 13. i 14. emerytura.

– Propozycja Prezydenta Karola Nawrockiego, wprowadzająca sztywny mechanizm kwotowy (150 zł), wpisuje się w ten trend – uważa Dorota Gardias.

Mimo zastrzeżeń, FZZ stoi na stanowisku, że każda próba wzmocnienia portfeli emerytów jest godna rozważenia, a całkowite odrzucenie projektu uderzyłoby w najsłabsze grupy społeczne. Dlatego rekomenduje jego procedowanie, apelując do rządu RP i parlamentu o podejście do projektu bez uprzedzeń politycznych.

- W obecnej sytuacji ustrojowej konieczna jest współpraca ponad podziałami w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa ekonomicznego obywateli. Proces legislacyjny nad ustawą „Godna Emerytura" nie może ograniczyć się do prostego „tak" lub „nie". Musi on stać się impulsem do debaty zakończonej konsensusem ponadpartyjnym – podkreśla Gardias.

Etap legislacyjny:

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wniesiony do Sejmu.