Zniesienie dwukadencyjności w samorządach – kluczowy projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego – wrócił do komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Nowelizacja ustawy miałaby znieść wprowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość w 2018 r. zasadę, że wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie pięcioletnie kadencje.

Utrzymanie obecnych przepisów oznaczałoby w 2029 r. prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi, bo prawo do reelekcji straciłoby ponad 1,5 tys. włodarzy, co wymusiłoby przymusową wymianę kadr w ok. 60 proc. polskich gmin. Dla PSL byłby to fatalny scenariusz. Choć pod szyldem Trzeciej Drogi do samorządów weszło 179 wójtów i burmistrzów - z czego miażdżąca większość to członkowie PSL - to w rzeczywistości blokada uderzyłaby w blisko 500 lokalnych liderów tworzących szerokie zaplecze wpływów ludowców w terenie. To właśnie w gminach wiejskich, stanowiących polityczny trzon PSL, skala wymiany byłaby najwyższa i objęłaby ok. 65 proc. takich jednostek.

Projekt właściwie przeszedł już całą ścieżkę legislacyjną poprzedzającą głosowanie w Sejmie. Na początku stycznia pojawił się nawet w harmonogramie obrad, ale w ostatniej chwili – na wniosek ludowców – został wycofany i skierowany z powrotem do komisji. Powód był dość prosty: PSL nie miało pewności, że uzyska wystarczającą liczbę głosów. Ludowcy liczyli na wsparcie koalicjantów, ale temat wywołał podziały wewnątrz klubów. Choć prezesowi ludowców, wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi udało się przeciągnąć na swoją stronę premiera Donalda Tuska, który zaapelował do wszystkich parlamentarzystów o poparcie proponowanych przez PSL zmian, Koalicja Obywatelska nie wprowadziła dyscypliny klubowej.

PSL liczy na koalicjantów. Co zrobią KO, Polska 2050 i Lewica?

– Nie wprowadziliśmy dyscypliny, natomiast dyskusja wewnątrzklubowa doprowadziła do tego, że w tej chwili trudno mi znaleźć kogoś, kto popierałby pozostanie przy tym ograniczeniu – mówi jeden z parlamentarzystów KO. Zniesienie dwukadencyjności wspierają prezydenci miast z ramienia KO, w tym pełniący drugą kadencję w roli prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. – Nie należy tego jednak traktować jako ukłonu w jego stronę. Po wyborach prezydenckich klimat się zmienił, nawet w tej kwestii – zaznacza. Ludowcy chcą też zawalczyć o poparcie Polski 2050, która jest zajęta pełnymi zwrotów akcji wyborami na przewodniczącego klubu. – Z tego, co nam przekazywano, mają się określić w tej sprawie po wyborach, ale ten proces trwa dłużej, niż się spodziewaliśmy – wyjaśnia polityk PSL.

Klub Polski 2050 jest wewnętrznie podzielony także w sprawie dwukadencyjności. – Nie zamknęliśmy tego tematu podczas dyskusji na posiedzeniu klubu. Zdania są rozbieżne. Tak naprawdę sprawa rozbija się o to, czy ktoś był samorządowcem, czy nie – mówi jedna z posłanek Polski 2050. Główny argument za odrzuceniem proponowanych przez PSL zmian dotyczy ryzyka zabetonowania stanowisk w samorządach. – Druga strona przekonuje, że jeśli ktoś się sprawdza, to nie powinniśmy mu odbierać możliwości ponownego startu. W klubie cały czas prowadzimy tę dyskusję – podkreśla nasza rozmówczyni.

Lewica ustami marszałka Włodzimierza Czarzastego oświadczyła, że decyzję podejmie dopiero po zapoznaniu się z projektem, kiedy ostatecznie wyjdzie on z komisji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że klub nie wprowadzi dyscypliny partyjnej podczas głosowania. – Dyscyplina funkcjonuje u nas przy projektach rządowych, przy poselskich to się raczej nie zdarza – tłumaczy poseł Lewicy. I przekonuje, że znaczenia nie będzie miała w tym kontekście postawa PSL w sprawie projektu o Państwowej Inspekcji Pracy. – Nie ma mowy o przehandlowaniu poparcia dwukadencyjności za PIP, bo ta sprawa, mimo wstępnego oporu premiera, znowu nabrała tempa i zostanie doprowadzona do końca – zapewnia.

Wewnętrzne podziały w PiS i Konfederacji

Dodatkowych głosów, jak mówi jeden z naszych rozmówców, PSL może szukać w opozycji. Choć za utrzymaniem dwukadencyjności opowiada się znaczna część posłów PiS, w klubie jest też frakcja wspierająca jej zniesienie. – Sami wprowadziliśmy tę zmianę, ale po kilku latach docierają do nas głosy, że to rozwiązanie się nie sprawdziło. Jaki ma sens osłabianie naszych struktur w samorządach? – komentuje nasz rozmówca. Jednoznacznej deklaracji próżno szukać też wśród posłów Konfederacji. – Nie mamy w tej sprawie dyscypliny, bo zdania i racje są podzielone. Uważam, że to dobrze – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z jej liderów Krzysztof Bosak. Przeciwko zniesieniu dwukadencyjności opowiadają się też posłowie Razem. – Wycofanie tego ograniczenia będzie się równać zabetonowaniu lokalnych układów – stwierdził Adrian Zandberg.

W obliczu tak silnego rozdrobnienia stanowisk w niemal każdym klubie parlamentarnym matematyka sejmowa pozostaje dla PSL bezlitosna. Przy pełnej frekwencji ludowcy muszą zgromadzić 231 głosów, podczas gdy ich własne zasoby wraz z deklarowanym poparciem Koalicji Obywatelskiej dają obecnie jedynie 188 w miarę pewnych szabel. Oznacza to, że losy projektu spoczywają w rękach niezdecydowanych posłów Polski 2050 oraz rozproszonych grup wewnątrz Lewicy i PiS. Ryzykowna gra o zniesienie limitu kadencji stała się więc testem na skuteczność zakulisowych negocjacji Kosiniaka-Kamysza. Bez poparcia przynajmniej 43 dodatkowych parlamentarzystów z innych ugrupowań, ta kluczowa dla przetrwania struktur PSL reforma może upaść.