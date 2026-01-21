Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – co przygotował MFW dla Polaków

Minister finansów Andrzej Domański pochwalił się w mediach społecznościowych najnowszą analizą Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Wynika z niej, że Polska gospodarka ma rosnąć szybciej niż światowa i najszybciej wśród dużych krajów UE.

Jednak za tymi świetnymi prognozami kryją się konkretne i twarde zalecenia, o których szef resortu finansów w swoim poście nie wspomniał. Kluczowym postulatem MFW jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Według ekspertów Funduszu, utrzymanie obecnego tempa wzrostu bez zmian systemowych będzie niemożliwe.

Emerytury kobiet pod lupą: Praca aż do 2030 roku i dłużej

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy kobiet, które obecnie kończą aktywność zawodową o pięć lat wcześniej niż mężczyźni. MFW uznaje to za element systemu wymagający pilnej korekty. Proponowany plan jest konkretny:

stopniowe zrównanie wieku emerytalnego obu płci do 2030 roku ,

, dalsze podnoszenie wieku emerytalnego po 2030 roku wraz z wydłużaniem się średniej długości życia.

Taki scenariusz pozwoliłby ograniczyć wydatki na emerytury o około 0,3 proc. PKB w najbliższych latach. Dzięki temu Polska zapewni stabilność finansową kraju.

Dlaczego MFW naciska na zrównanie wieku emerytalnego?

Eksperci ostrzegają przed katastrofą demograficzną. Jeśli nie wprowadzimy zmian, przyszłe świadczenia będą głodowe. Z wyliczeń Funduszu wynika, że brak reform doprowadzi do drastycznego obniżenia relacji emerytury do ostatniej pensji – z obecnych 45 proc. do zaledwie 30 proc. w połowie stulecia.

W praktyce oznaczałoby to, że przeciętna emerytura zbliżyłaby się do poziomu świadczenia minimalnego. Aby temu zapobiec, konieczne jest nie tylko zrównanie wieku emerytalnego, ale także zwiększenie obciążeń składkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Polska liderem wzrostu, ale przed trudnym wyborem

Choć minister Domański cieszy się z rewizji wzrostu PKB o 0,4 pkt proc., raport MFW jasno wskazuje, że bez reformy wieku emerytalnego sukces gospodarczy może być krótkotrwały. Dokument podkreśla, że niekorzystna demografia stanowi poważne zagrożenie dla stabilności całego systemu.