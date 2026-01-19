Projekt ustawy UA10 a przyszłość ROD: czy działki znikną pod nową zabudowę?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przedstawiło projekt ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe (UA10). Proponowane przepisy miałyby wprowadzić rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Resort zwrócił uwagę, że rośnie popyt na mieszkania i działki pod zabudowę mieszkaniową, ale równocześnie zmniejsza się podaż. Prowadzi to – zdaniem ministerstwa – do nierównowagi na rynku i stanowi barierę dla rozwoju rynku deweloperskiego w najbliższych latach.

Poprawki PZD do projektu ministerstwa – walka o grunt pod nowe ogrody

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (KZPZD) zajął stanowisko w sprawie zgłoszenia poprawek do projektu ustawy o rozwiązaniach służących zwiększeniu dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Proponowane zmiany ujął w opracowanym przez siebie projekcie.

Jak wskazał, konieczne jest poszerzenie inicjatywy resortu o zagadnienia związane z rodzinnymi ogródkami działkowymi (ROD). „Zdaniem PZD istnieją obiektywne przesłanki przemawiające za wprowadzeniem do opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projektu rozwiązań, które zwiększą dostępność terenów pod zakładanie i odtwarzanie ROD, usuną luki w ustawie o gospodarce nieruchomościami i przyczynią się do stabilizacji sytuacji prawnej działkowców” – można przeczytać w oficjalnym piśmie Krajowego Zarządu PZD.

Stop systematycznej likwidacji ROD. PZD alarmuje o braku wolnych działek

Czego oczekuje związek? Propozycja PZD zakłada wprowadzenie do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mechanizmu przekazywania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do jednostek samorządowych z przeznaczeniem ich na zakładanie i prowadzenie ROD. Swoje stanowisko argumentują między innymi rosnącym popytem na rodzinne ogródki działkowe i małą dostępnością gruntów, które można przeznaczyć na ten cel.

„Jak wynika z doświadczeń PZD, pomimo olbrzymiego zainteresowania społecznego pozyskaniem działki, w większości ogrodów nie ma już wolnych działek. Problem zwiększa zjawisko stopniowej likwidacji ROD. Pomimo zapisów ustawy o ROD gminy odstępują od ich odtworzenia, zasłaniając się brakiem terenów. Efektem jest powolne, ale systematyczne zmniejszanie się puli działek dostępnych dla polskich rodzin. Zdaniem KZ PZD istnieją oczywiste przesłanki, by – analogicznie do proponowanego przez resort mechanizmu przekazywania gruntów z zasobu Skarbu Państwa na potrzeby społecznego budownictwa mieszkaniowego – wprowadzić do projektu rozwiązania dedykowane ROD. Co istotne, postulat ten jest popierany przez środowiska samorządowe” – uzasadnia KZ PZD.

Niższe opłaty za użytkowanie wieczyste ROD – postulat zmian w prawie

Związek proponuje również wprowadzenie zmian w naliczaniu opłat za użytkowanie wieczyste od terenów rodzinnych ogródków działkowych. Jak podkreślono, projekt resortu zakłada wprowadzenie preferencyjnych stawek w przypadku nieruchomości przekazanych na realizację społecznego budownictwa mieszkaniowego i – zdaniem PZD – analogiczne rozwiązania powinny być wprowadzone w przepisach dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste ROD. „Brak rozwiązań dedykowanych ogrodom powoduje bowiem, że obecnie, w przypadku odpłatnego użytkowania wieczystego ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na działkowców najwyższe z możliwych stawek, jak dla podmiotów wykorzystujących nieruchomości na cele komercyjne” – uzasadnia propozycję związek.