Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Jeśli nie przysługuje Ci zwolnienie, musisz liczyć się z następującymi kosztami:

Radioodbiornik: 9,50 zł miesięcznie (114 zł rocznie);

Odbiornik telewizyjny lub telewizyjno-radiowy: 30,50 zł miesięcznie (366 zł rocznie).

Opłacenie abonamentu z góry za cały rok zazwyczaj wiąże się z kilkuprocentową zniżką, warto więc sprawdzić aktualne rabaty na stronie Poczty Polskiej.

Abonament RTV w 2026 roku. Kto nie płaci ani grosza? Pełna lista zwolnień

Zwolnienie z abonamentu to 100% ulgi. W 2026 roku z opłat zwolnione są następujące grupy osób:

1. Seniorzy (Grupa uprzywilejowana)

Osoby powyżej 75. roku życia: To jedyna grupa, dla której zwolnienie następuje automatycznie na podstawie numeru PESEL. Nie trzeba składać żadnych wniosków;

Emeryci powyżej 60. roku życia: Jeśli ich emerytura nie przekracza określonego progu dochodowego (który w 2026 r. uległ podwyższeniu).

2. Osoby z niepełnosprawnością i niezdolne do pracy

Zwolnienie przysługuje osobom, u których orzeczono:

I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności;

Całkowitą niezdolność do pracy;

Trwałą lub okresową niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.

3. Osoby z dysfunkcjami narządów

Osoby niesłyszące: U których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;

Osoby niewidome: U których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

4. Beneficjenci wsparcia socjalnego

Osoby otrzymujące:

Rentę socjalną;

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Jak uzyskać zwolnienie? Procedura "Krok po Kroku"

Pamiętaj: poza osobami powyżej 75. roku życia, zwolnienie nie dzieje się samo. Musisz dopełnić formalności, aby zaoszczędzić 366 zł rocznie.

Skompletuj dokumenty: Przygotuj orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o przyznaniu emerytury/renty lub odcinek emerytury. Udaj się do oddziału Poczty Polskiej: Musisz osobiście (lub przez pełnomocnika) przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie. Wypełnij oświadczenie: Na miejscu podpiszesz formularz zwolnienia z opłat. Zachowaj potwierdzenie: Od momentu dopełnienia formalności opłata przestaje być naliczana.

Uwaga na kary! Jeśli stracisz prawo do zwolnienia (np. wzrośnie Twój dochód powyżej progu), masz 30 dni na zgłoszenie tego faktu. Brak reakcji może skutkować nałożeniem kary finansowej stanowiącej 30-krotność miesięcznej opłaty.