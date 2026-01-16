Dane NBP: stabilizacja inflacji bazowej

Z opublikowanych przez NBP danych wynika, że również inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych nie zmieniła się w grudniu w stosunku do listopada i wyniosła 3,1 proc. Tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,4 proc., czyli tyle co w listopadzie.

Jedynie inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen administrowanych, czyli podlegających kontroli państwa, w grudniu 2025 r. spadła - do 1,8 proc. z 2 proc. w listopadzie.

Inflacja konsumencka CPI lekko w dół

Inflacja konsumencka w grudniu, obliczana przez GUS, wyniosła 2,4 proc., podczas gdy w listopadzie było to 2,5 proc.

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka” – podał NBP w komunikacie.

Bank centralny wyjaśnił, że wyliczanie inflacji bazowej pozwala „lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje”. Działanie takie pozwala również określić, „w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami”.

„Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – poinformował NBP. (PAP)