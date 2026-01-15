Szczegóły ataku ujawnił minister energii Miłosz Motyka. Jak przekazał, w ostatnich dniach 2025 roku doszło do nieudanego ataku cybernetycznego na jedną elektrociepłownię oraz na wiele pojedynczych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w całym kraju.
Były to nie tylko duże obiekty infrastruktury krytycznej, ale również rozproszone instalacje odnawialnych źródeł energii – farmy fotowoltaiczne oraz pojedyncze wiatraki. Minister podkreślał, że wcześniej nie notowano podobnych działań wymierzonych jednocześnie w tak różne elementy systemu. Taki model ataku znacząco zwiększał ryzyko destabilizacji sieci i mógł doprowadzić do efektu domina w całym kraju.
