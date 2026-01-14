Kosztowna walka z zimą na Warmii i Mazurach

Decyzję o zamiarze wsparcia samorządów z woj. warmińsko-mazurskiego w walce ze skutkami zimy Kosiniak-Kamysz zapowiedział po spotkaniu z samorządowcami w Olsztynie.

Szef MON podziękował samorządowcom za to, że utrzymują drogi w stanie przejezdności. - Wiem, że samorządy zaczynają borykać się z problemami finansowymi. Będę przedstawiał tę sprawę na Radzie Ministrów - zapowiedział Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, GDDKiA wydaje dziennie 6 mln zł na utrzymanie przejezdności dróg w warmińsko-mazurskim, marszałek na ten cel wydaje milion złotych, a samorządy kolejne pieniądze. Niektórym samorządom, np. powiatowi nidzickiemu, już skończyły się pieniądze na zimowe utrzymanie dróg.

W środę region boryka się z kolejnymi intensywnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.

Kosiniak-Kamysz zastrzegł, że wsparcie samorządów będzie uzależnione nie tylko od ministerstwa finansów ale i od podpisania przez prezydenta ustawy budżetowej na 2026 rok. - Jakby była podpisana ustawa budżetowa, to zawsze jest łatwiej skorzystać np. z rezerw - zauważył wicepremier.

Decyzja Prezydenta RP ws. ustawy budżetowej

Ustawa budżetowa na 2026 rok wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP we wtorek. Prezydent ma 7 dni na decyzję ws. budżetu. Prezydent RP może ustawę budżetową podpisać albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego - po jej podpisaniu albo bez złożenia podpisu. (PAP)