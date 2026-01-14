Alerty mają różny stopień i obowiązują w precyzyjnie określonych przedziałach czasowych, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo na drogach, chodnikach i w przestrzeni publicznej.

Silny mróz IMGW – wschodnia Polska pod ostrzeżeniem I stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla:

części woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki);

woj. wielkopolskiego;

woj. kujawsko-pomorskiego;

woj. pomorskiego;

woj. warmińsko-mazurskiego;

woj. łódzkiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. lubelskiego.

Niskie temperatury w połączeniu z wilgocią i wiatrem zwiększają ryzyko wychłodzenia organizmu, awarii infrastruktury technicznej oraz problemów komunikacyjnych, zwłaszcza w godzinach porannych. W praktyce oznacza to trudniejsze warunki dla kierowców, pieszych i służb komunalnych, które muszą reagować punktowo, często w krótkim czasie.

Marznące opady i gołoledź – największe zagrożenie w centrum i na południu

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu oraz mżawką powodującą gołoledź dla województw: świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego, a także części województw małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Alerty te obowiązują do godziny 15 w środę.

Jeszcze poważniejsza sytuacja dotyczy obszarów objętych ostrzeżeniami II stopnia. Takie alerty wydano dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W tych regionach prognozowane są słabe, ale długotrwałe marznące opady deszczu i mżawki, które szybko będą tworzyć warstwę lodu na jezdniach, chodnikach, schodach i wiaduktach. Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w środę do godziny 23.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. To właśnie w takich warunkach najczęściej dochodzi do masowych kolizji drogowych, upadków pieszych i paraliżu komunikacji lokalnej.

Intensywne opady śniegu – przyrost pokrywy nawet do 15 cm

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty będą obowiązywać od godziny 14 w środę do godziny 2 w czwartek.

Prognozy zakładają opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 centymetrów. W połączeniu z wcześniejszymi marznącymi opadami i niską temperaturą oznacza to bardzo trudne warunki na drogach lokalnych, szczególnie w nocy i nad ranem, a także zwiększone ryzyko zalegania śniegu na dachach i chodnikach.

Obowiązek odśnieżania – konkretne przepisy i realne konsekwencje

W związku z prognozowanymi opadami śniegu i gołoledzią przypomnienia wymagają obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż ich posesji.

Chodnikiem w rozumieniu ustawy jest wydzielona część drogi publicznej przeznaczona dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Brak odśnieżenia lub nieusunięcie lodu może skutkować nałożeniem mandatu karnego, a w przypadku wypadku – odpowiedzialnością cywilną właściciela lub zarządcy budynku. Dodatkowo przepisy prawa budowlanego nakładają obowiązek usuwania nadmiernych ilości śniegu z dachów, jeżeli jego ciężar może stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Ostrzeżenia IMGW – co oznaczają stopnie alertów?