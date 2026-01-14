Wiceminister zdrowia powiedział podczas briefingu prasowego, że w styczniu wchodzi nowy standard opieki okołoporodowej, który jasno określa kompetencje zespołu i zrównuje ograniczenia dostępu do opieki położniczej. Zakłada utworzenie interwencyjnych punktów położniczych (tzw. pokoi narodzin) w szpitalach bez porodówek. Mają one działać w miejscach, gdy do najbliższego oddziału położniczego jest więcej niż 25 km.

Do projektu rozporządzenia w tej sprawie wątpliwości zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji. Jak poinformowaliśmy w artykule, podczas uzgodnień RCL zwrócił uwagę resortowi zdrowia, że zgodnie z konstytucją władze publiczne powinny zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. A kryterium miejsca zamieszkania, które zdecyduje o jakości usługi, może być niezgodne z ustawą zasadniczą.

PAP zapytała wiceministra zdrowia o uwagi RCL. - Rozwiązanie proponowane przez nas ma zlikwidować ewentualny nierówny dostęp do opieki związany z odległością do szpitala - skomentował Tomasz Maciejewski.

Dodał, że MZ prowadzi rozmowy z RCL, by rozwiać wątpliwości co do niekonstytucyjności. (PAP)