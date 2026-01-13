Od spotkania z prezydentem Steinmeierem marszałek Sejmu rozpoczął w stolicy Niemiec pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną. „Przez trzy dni w Berlinie (Czarzasty-PAP) będzie rozmawiał o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i o kwestii reparacji wojennych” – czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu.

W programie wizyty znalazły się również spotkania z szefową Bundestagu Julią Kloeckner oraz ministrem obrony Borisem Pistoriusem.

W drodze do Berlina marszałek Sejmu zapowiedział, że w rozmowach ze Steinmeierem, Kloeckner i Pistoriusem przedstawi swój pomysł na rozwiązanie problemu dotyczącego kwestii wypłaty reparacji wojennych. Jego plan ma trzy aspekty. – Jedna sprawa to jest kwestia zadośćuczynienia ludziom żyjącym, to powinno się stać – powiedział Czarzasty dziennikarzom.

Drugim aspektem ma być według niego kwestia symboliki. – Będę składał kwiaty w tym miejscu, gdzie ma być wybudowany pomnik poświęcony ofiarom polskim w Berlinie. Wiadomo, pomniki można budować szybciej bądź wolniej, ja bym chciał tę budowę trochę przyspieszyć – podkreślił.

Trzeci aspekt dotyczy wypłaty reparacji. Zdaniem marszałka Niemcy powinni zainwestować te środki w budowę wspólnej infrastruktury oraz w bezpieczeństwo. – Wypełnijmy ten element reparacji poprzez wspólne inicjatywy – zaapelował.

– Warto rozmawiać, bo tego się kijem bejsbolowym nie załatwi. Trzeba szukać innego wyjścia, tak żeby strony były zadowolone – dodał Czarzasty.