Nowe wyróżnienie, noszące imię Fritza Sterna (1926–2016), ustanowiono z myślą o uhonorowaniu postaw i działań na rzecz demokracji oraz zasad państwa prawa. Decyzja o przyznaniu pierwszej edycji nagrody Małgorzacie Gersdorf wpisuje się w tę ideę: Akademia akcentuje obywatelską odwagę i konsekwencję w obronie fundamentów ustrojowych. Wyróżnienie ma charakter międzynarodowy i – zgodnie z zapowiedzią organizatorów – ma stać się trwałym punktem w kalendarzu debat o kondycji demokracji w Europie.

Małgorzata Gersdorf – obrona sprawiedliwości i praworządności

W uzasadnieniu decyzji Akademia podkreśliła: „W swojej obronie sprawiedliwości i zasad demokratycznych Małgorzata Maria Gersdorf uosabia uczciwość i odwagę obywatelską”.

To bezpośrednie odniesienie do okresu jej aktywności publicznej w czasie głębokich sporów wokół sądownictwa w Polsce. Gersdorf była pierwszą kobietą na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego RP; jej kadencja trwała od 2014 do 2020 roku. Ten fakt – historyczny z perspektywy instytucji – pozostaje kluczowym elementem jej zawodowej biografii i międzynarodowego odbioru.

Symboliczny powrót do Sądu Najwyższego w 2017 roku

Akademia wprost wskazała na jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów tamtego czasu: „Jej powrót do Sądu Najwyższego w 2017 roku – z białą różą w dłoni – stał się silnym symbolem zaangażowania Polski na rzecz porządku konstytucyjnego i sprawiedliwości w Europie”. W kontekście europejskich debat o praworządności gest ten był szeroko komentowany i interpretowany jako manifest sprzeciwu wobec naruszania niezależności sądów. W uzasadnieniu nagrody nie pojawiają się oceny polityczne – nacisk położono na znaczenie symbolu i jego odbiór w debacie publicznej.

Berlin: ceremonia i inauguracja Europejskiego Instytutu Demokracji

Wręczenie Nagrody Fritza Sterna 28 stycznia w Berlinie będzie połączone z inauguracją nowego Europejskiego Instytutu Demokracji w Bard College Berlin. Jak poinformowała Akademia, Instytut postrzega siebie jako centralny ośrodek badań, debat oraz inicjatyw edukacyjnych dotyczących demokracji. Zestawienie ceremonii z uruchomieniem nowej instytucji ma podkreślać ciągłość działań: od uhonorowania konkretnych postaw po systematyczną pracę badawczą i edukacyjną.

Znaczenie nagrody w kontekście europejskim

Ustanowienie Nagrody Fritza Sterna i wybór pierwszej laureatki wpisują się w szerszą dyskusję o kondycji demokracji w Europie. Organizatorzy wyraźnie akcentują ponadnarodowy charakter wyróżnienia oraz jego związek z wartościami konstytucyjnymi. Przypadek Małgorzaty Gersdorf – rozpoznawalny także poza Polską – ma, w ocenie Akademii, ilustrować znaczenie osobistej odpowiedzialności i odwagi w momentach instytucjonalnych napięć.