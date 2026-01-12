Do zatrzymania doszło 8 stycznia, ale Prokuratura Krajowa poinformowała o nich w poniedziałek. Chodzi o siedem osób, pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych oraz osobistych w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację pojazdów z naruszeniem obowiązujących procedur. Sprawa dotyczy rejestracji ponad 1000 pojazdów, a łączna suma przyjętych korzyści wyniosła co najmniej 100 tysięcy złotych.

Łapówki za rejestrację aut: brali nie tylko gotówkę

Oprócz pieniędzy, według prokuratury, podejrzani przyjmowali również wartościowe przedmioty oraz usługi takie jak naprawy prywatnych pojazdów. – Z ustaleń śledztwa wynika, że uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu – przekonuje Prokuratura Krajowa.

Po przesłuchaniu podejrzanych, zastosowano wobec nich dozór policyjny, poręczenia majątkowe, zakazu kontaktowania się pomiędzy sobą oraz zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych. Zatrzymanym grozi nawet 10 lat więzienia.