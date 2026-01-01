Styczeń
- Bułgaria przyjmuje euro, które zastępuje bułgarskiego lewa, i z pewnym opóźnieniem dołącza do strefy euro jako 21. państwo członkowskie.
- Postacie z kreskówek Pluto i Betty Boop, które po raz pierwszy pojawiły się w 1930 r., stają się własnością publiczną w Ameryce. To samo dotyczy powieści kryminalnej Dashiella Hammetta „Sokół maltański” (w której pojawiła się postać Sama Spade’a) oraz piosenek takich jak „I Got Rhythm” i „The Sunny Side of the Street”.
- Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłasza rok 2026 Międzynarodowym Rokiem Wolontariuszy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Międzynarodowym Rokiem Ochrony Pastwisk i Pasterzy oraz Międzynarodowym Rokiem Kobiet Rolniczek.
Luty
- Wygasa traktat Nowy START o redukcji zbrojeń strategicznych między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.
- W Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo rozpoczynają się zimowe igrzyska olimpijskie; w marcu odbędą się zimowe igrzyska paralimpijskie. Narciarstwo wysokogórskie (wspinaczka, a następnie zjazd na nartach) debiutuje jako dyscyplina olimpijska.
- W Indiach i Sri Lance rozpoczynają się mistrzostwa świata w krykiecie mężczyzn T20 2026.
- W Santa Clara w Kalifornii odbywa się Super Bowl LX. Podczas przerwy w rozgrywkach wystąpi raper Bad Bunny.
- Obchodzony jest księżycowy nowy rok, rozpoczynający rok ognistego konia. Osoby urodzone pod tym znakiem są uważane za pełne pasji, energii i charyzmy.
- W Bangladeszu są planowane wybory parlamentarne.
Marzec
- Ekonomiści świętują 250. rocznicę publikacji książki „Bogactwo narodów” Adama Smitha, w której autor opowiadał się za wolnym handlem i ukuł metaforę niewidzialnej ręki rynku.
- W Los Angeles odbywa się 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Kto zdobędzie statuetkę?
Kwiecień
- Żartownisie świętują, a wszyscy inni mają się na baczności, ponieważ jest obchodzony prima aprilis. To również 50. rocznica założenia firmy Apple Computer (która od 2007 r. znana jest po prostu jako Apple, ponieważ rozszerzyła swoją działalność poza branżę komputerową) przez Steve’a Jobsa, Steve’a Wozniaka i Ronalda Wayne’a.
- Na Węgrzech odbywają się wybory parlamentarne. Czy Viktor Orbán utrzyma się przy władzy?
Maj
- Na całym świecie jest obchodzone święto 1 Maja, znane również jako Święto Pracy lub Międzynarodowy Dzień Pracownika. To również 250. rocznica powstania tajnego stowarzyszenia bawarskich iluminatów, którego celem było zwalczanie przesądów i obskurantyzmu. W ostatnich dekadach pogląd, że światem rządzi tajna organizacja iluminatów, stał się jak na ironię tematem wielu dziwnych teorii spiskowych.
- W Wiedniu odbywa się finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji.
- W Las Vegas rozpoczynają się rozgrywki Enhanced Games. Startujący w nich sportowcy mogą stosować środki dopingujące (a nawet są do tego zachęcani).
- Fani jazzu świętują 100 rocznicę urodzin Milesa Davisa. Należy się spodziewać, że „Kind of Blue” będzie można usłyszeć wszędzie.
Czerwiec
- Miłośnicy kina świętują stulecie urodzin Normy Jeane Mortenson, szerzej znanej pod pseudonimem scenicznym Marilyn Monroe.
- W Etiopii są planowane wybory parlamentarne.
- Rozpoczynają się mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn 2026, których gospodarzami są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Pierwszy mecz jest rozgrywany na kultowym Estadio Azteca w Meksyku.
Lipiec
- Stany Zjednoczone pokazami sztucznych ogni i paradami świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości.
- Premiera filmowej adaptacji homerowskiej „Odysei” w reżyserii Christophera Nolana. Jak przystało na epopeję, film został nakręcony przy użyciu kamer IMAX. Matt Damon wciela się w rolę Odyseusza, którego statkiem nieustannie miotają sztormy.
- W Glasgow rozpoczynają się Igrzyska Wspólnoty Narodów, które zostały przeniesione do Szkocji po wycofaniu się pierwotnego gospodarza, australijskiego stanu Wiktoria.
- Przypada 75. rocznica podpisania Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców, która określa, kto może zostać uznany za uchodźcę, a także reguluje prawa osób, którym przyznano azyl, oraz obowiązki państw, które go udzielają.
- Astana w Kazachstanie organizuje Igrzyska Przyszłości 2026 – hybrydowe wydarzenie łączące sport fizyczny i cyfrowy. Uczestnicy rywalizują w zawodach fizycznych, a następnie w tych samych dyscyplinach sportowych (w tym koszykówce, boksie, piłce nożnej, wyścigach samochodowych i strzelectwie) w wersji cyfrowej lub gry wideo.
Sierpień
- Całkowite zaćmienie Słońca, jedyne w tym roku, można obserwować 12 sierpnia z niektórych części Grenlandii, Islandii i północnej Hiszpanii.
Wrzesień
- Gustavo Dudamel oficjalnie obejmuje stanowisko dyrektora Filharmonii Nowojorskiej (w sezonie 2025/2026 pełnił funkcję dyrektora tymczasowego). Dyrygent jest często porównywany do Leonarda Bernsteina.
- Tkanina z Bayeux trafia na wystawę w londyńskim British Museum. XI-wieczny gobelin (technicznie rzecz biorąc, jest to wyszywana tkanina, a nie gobelin) przedstawiający najazd Normanów w 1066 r. po raz pierwszy od momentu powstania zostanie zaprezentowany w Wielkiej Brytanii. W tym czasie muzeum w Normandii, w którym zazwyczaj jest eksponowany, będzie remontowane.
Październik
- W ramach pierwszej fazy spisu powszechnego ludności Indie rozpoczynają liczenie mieszkańców w wybranych regionach kraju. Druga faza odbędzie się w marcu 2027 r. Jest to 16. spis ludności w Indiach i pierwszy od 2011 r.
- Brazylijczycy udają się do urn, aby wybrać prezydenta, członków Kongresu Narodowego oraz gubernatorów i zgromadzenia ustawodawcze wszystkich stanów. W razie potrzeby trzy tygodnie później odbędzie się II tura wyborów.
- Mieszkańcy Stumilowego Lasu świętują stulecie wydania książki „Kubuś Puchatek” autorstwa A.A. Milne’a. Ta dziecięca klasyka przyniosła światu Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Kłapouchego i ich przyjaciół.
Listopad
- W Ameryce odbywają się wybory środka kadencji. Stawką jest 435 mandatów w Izbie Reprezentantów oraz 35 ze 100 mandatów w Senacie.
- Odbywa się konferencja klimatyczna ONZ COP31. Ale gdzie? O prawo do organizacji tego wydarzenia rywalizują Australia i Turcja.
- Oczekiwana jest wielokrotnie przesuwana premiera gry „Grand Theft Auto VI”. Zapowiada się największa premiera w historii gier wideo (a właściwie mediów rozrywkowych), a także pierwsza od 2013 r. nowa odsłona cyklu poświęconego kradzieżom samochodów.
- Sonda kosmiczna Voyager 1, najbardziej oddalony obiekt we Wszechświecie stworzony przez człowieka, 49 lat po wystrzeleniu w 1977 r. osiąga odległość od Ziemi równą jednemu dniowi świetlnemu (25,9 mld km).
Grudzień
- W Sudanie Południowym są planowane wybory powszechne, pierwsze od uzyskania niepodległości przez ten kraj w 2011 r.
- Fani elektronicznej muzyki tanecznej zjeżdżają się do Wisdom Valley w Pattayi w Tajlandii, gdzie po raz pierwszy w Azji odbywa się wielki festiwal Tomorrowland.
Gdzieś w 2026 r.
- Prawdopodobnie w lutym opóźniona misja Artemis II NASA zabierze czterech astronautów w lot wokół Księżyca. Ma to być rozgrzewka przed ponownym wysłaniem astronautów na powierzchnię Księżyca pod koniec tej dekady.
- Po 144 latach od rozpoczęcia budowy mają zostać zakończone prace nad konstrukcją kościoła Sagrada Família w Barcelonie. Prace nad pozostałymi elementami legendarnej katedry Gaudíego mają trwać co najmniej do 2034 r.
- BTS, czołowy zespół k-pop, powraca z nowym albumem i ze światową trasą koncertową po zakończeniu przez jego członków służby wojskowej w Korei Południowej.
- The Rolling Stones wydają nowy album studyjny – już 25. w karierze 80-letnich rockmanów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję