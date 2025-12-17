Wszyscy wiemy, jak okrutna była okupacja Niemiec w Polsce i do jakich ofiar doprowadziła. Mam jednak wrażenie, że w Polsce są politycy, którzy mają obraz Niemiec nieodpowiadający rzeczywistości, pochodzący być może z lat 50. ubiegłego wieku” – powiedział Berger.

Ambasador Niemiec: Rosja chce poróżnić Polskę i Niemcy

Jak dodał, różnice między Polską a Niemcami „są wzmacniane jeszcze przez rosyjską propagandę i dezinformację, która próbuje rozbić jedność Europy i NATO”.

„Dlatego apelujemy, jednocześnie całkowicie rozumiejąc znaczenie wydarzeń z przeszłości i mając świadomość naszej odpowiedzialności, by skoncentrować się na sprawach, które dotyczą naszego bezpośredniego bezpieczeństwa i przyszłości” – stwierdził Berger.

W jego przekonaniu część polityków podejmuje temat reparacji, choć w rzeczywistości „nie chodzi (…) o załatwienie tej sprawy, tylko zaspokojenie politycznych interesów”. Jak dodał: „W naszej ocenie to odwraca uwagę od kwestii naprawdę istotnych i współpracy na rzecz naszego bezpieczeństwa”.

Konstruktywne rozmowy polsko-niemieckie

Ambasador powiedział, że niemiecki rząd rozumie, jakie polityczne znaczenie dla rządu Donalda Tuska ma kwestia wypłaty odszkodowań dla kilkudziesięciu tysięcy jeszcze żyjących ofiar okupacji niemieckiej. Nie odpowiedział jednak konkretnie na pytanie, czy Niemcy przygotowują obecnie jakąś propozycję w tej sprawie.

Dyplomata ocenił, że polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie na początku grudnia były „dobre i konstruktywne”.

„Chcemy zwiększyć priorytet naszej dwustronnej niemiecko-polskiej współpracy obronnej, obowiązującej w ramach NATO (…) Liczymy, że uda nam się rozwinąć współpracę pomiędzy naszymi przemysłami obronnymi. Jak dotąd była ona niezbyt intensywna” – powiedział dyplomata.