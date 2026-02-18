Jeśli w Twojej zamrażarce znajduje się popularna mrożona zupa, powinieneś jak najszybciej sprawdzić jej oznaczenia. Jak informuje Wirtualna Polska, sieć Auchan opublikowała pilny komunikat producenta dotyczący konieczności zwrotu lub zniszczenia konkretnej partii produktu. Klienci, którzy nabyli wadliwy towar, proszeni są o odniesienie go do punktu sprzedaży, w którym dokonali zakupu. Producent podkreśla, że restrykcyjne procedury bezpieczeństwa mają na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka dla zdrowia konsumentów.

Odłamki szkła w partii mrożonek Hortex

Powodem tej drastycznej decyzji jest podejrzenie obecności ciała obcego wewnątrz opakowań. Firma Polski Ogród Sp. z o.o. wskazała na możliwą obecność odłamków szkła, co sprawia, że produkt staje się skrajnie niebezpieczny w przypadku spożycia. W związku z tym wydano bezwzględny apel o niespożywanie zawartości opakowań pochodzących z zagrożonej serii, a Hortex oficjalnie przeprosił za zaistniałe niedogodności, priorytetowo traktując bezpieczeństwo swoich klientów.

Wycofanie dotyczy bardzo konkretnego artykułu: jest to Zupa Wiosenna 9-cio składnikowa HORTEX o gramaturze 450 g. Aby zweryfikować, czy posiadany produkt jest wadliwy, należy odszukać na opakowaniu numer partii: S0C1070925 oraz datę minimalnej trwałości: koniec marca 2027 roku (03/2027). Mieszanka ta zawiera zestaw dziewięciu starannie dobranych warzyw, jednak to właśnie w tej jednej, specyficznej partii mogło dojść do zanieczyszczenia, które wymusiło reakcję służb jakościowych.

Auchan zachęca klientów do zwrotu towaru

Choć informacja o problemie wypłynęła pierwotnie od sieci Auchan, warto zachować czujność bez względu na to, gdzie robimy codzienne zakupy, gdyż marka Hortex jest dostępna w niemal każdym większym markecie w Polsce. Producent ściśle współpracuje z dystrybutorami, aby jak najszybciej usunąć niebezpieczny towar z półek. Osoby posiadające produkt o wskazanych numerach proszone są o natychmiastową utylizację lub przekazanie obsłudze sklepu w celu otrzymania zwrotu środków.