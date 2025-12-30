Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło wysyłkę „Poradnika Bezpieczeństwa” do wszystkich polskich domów. W sumie wydrukowano blisko 17 mln egzemplarzy, a proces kolportażu ma zakończyć się do końca stycznia 2026 r. Publikacja została przygotowana jako element budowania odporności społecznej na sytuacje nadzwyczajne.

"Poradnik Bezpieczeństwa", na początek trafi na wschód Polski

W pierwszej kolejności poradnik trafi do mieszkańców Polski Wschodniej – województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Jak podkreśla MSWiA, to regiony szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Kolejne dostawy obejmą pozostałe części kraju, tak aby broszura znalazła się w każdym gospodarstwie domowym.

„Poradnik Bezpieczeństwa” to praktyczne kompendium wiedzy. Zawiera wskazówki dotyczące reagowania na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe, cyberataki, sabotaż czy poważne awarie infrastruktury. Autorzy skupili się nie tylko na scenariuszach skrajnych, ale także na codziennych kryzysach, które mogą dotknąć dom, szkołę lub miejsce pracy.

Z poradnika dowiemy się, czego będziemy potrzebowali w przypadku ewakuacji

Publikacja wyjaśnia również, jaką rolę w sytuacjach kryzysowych pełnią poszczególne instytucje publiczne – od samorządów i służb ratunkowych po Siły Zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że bezpieczeństwo nie jest wyłącznie zadaniem państwa, lecz wspólną odpowiedzialnością obywateli, którzy powinni wiedzieć, jak działać i jak się przygotować.

W poradniku znalazły się m.in. listy niezbędnych produktów, wskazówki dotyczące ewakuacji, zabezpieczenia zwierząt domowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Oprócz wersji papierowej publikacja jest dostępna także online, w kilku wersjach językowych oraz w alfabecie Braille’a. Jak zapowiada rząd, to narzędzie edukacyjne ma pomóc Polakom lepiej radzić sobie w niepewnych czasach.