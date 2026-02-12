Od ponad miesiąca wysłużona Toyota Corolla Sama i Bena Luhmannów podąża za agentami federalnymi w Minneapolis niczym cień. Co rano bracia przeczesują kolejne dzielnice, by w przenikliwym mrozie dokumentować największą w historii kampanię antyimigracyjną. Nagrywają, jak zamaskowani mężczyźni wyciągają z samochodów ludzi o ciemniejszym kolorze skóry i rozpryskują gaz pieprzowy w kierunku mieszkańców protestujących przeciwko brutalnym działaniom. Spisują numery rejestracyjne podejrzanych aut i rozsyłają alerty na komunikatorach. W chaosie nerwowych konfrontacji zdarza im się czasem uchwycić jakąś komiczną scenę. Filmik, na którym pędzący w stronę demonstranta agent pośliznął się na lodzie i z hukiem wylądował na ziemi, stał się internetowym hitem.

Po zakończeniu patrolu 16-letni Sam i 17-letni Ben wracają prosto do lekcji – obaj uczą się w systemie edukacji domowej. Do Minnesoty przybyli z oddalonego o siedem godzin jazdy Chicago, które znalazło się w centrum ofensywy ICE (Immigration and Customs Enforcement) we wrześniu 2025 r. To właśnie wtedy mama po raz pierwszy zabrała ich ze sobą w teren. Bracia tak bardzo zaangażowali się w role watchdogów, że przekonali rodziców, by puścili ich do Minneapolis, które po Nowym Roku najechało 2 tys. funkcjonariuszy imigracyjnych. Dzień po zastrzeleniu Renee Good przez agenta ICE byli już świadkami, jak ciężko uzbrojone bataliony zamieniają miasto w terytorium okupowane. Matka chłopców tłumaczyła dziennikowi „Minnesota Star Tribune”, że postrzega ich misję jako „obywatelski staż”, podkreślając, że na miejscu czuwają nad nimi krewni i przyjaciele. I choć ciągle się martwi o bezpieczeństwo synów, to jest dumna z ich odwagi.

Pospolite ruszenie w USA

Sam i Ben są częścią pospolitego ruszenia, które w ostatnich tygodniach przeciwstawiło się rozzuchwalonej agresji służb federalnych. Polowania na cudzoziemców wywołały powszechny odruch solidarności. Tysiąc dodatkowych funkcjonariuszy przysłanych przez Waszyngton nie wystraszył mieszkańców, tylko podgrzał buntownicze nastroje. Na chodnikach i parkingach spontanicznie wyrastały patrole sąsiedzkie. Wokół szkół dyżurowały ochotnicze komitety rodzicielskie. Restauracje i nieformalne spółdzielnie sąsiedzkie organizowały dostawy posiłków dla ukrywających się rodzin imigranckich. Wszędzie, gdzie pojawiały się nieoznakowane SUV-y z przyciemnionymi szybami, zaraz wybrzmiewał pisk klaksonów i gwizdków ostrzegający innych przed obecnością ICE.

Ponieważ służby traktowały miejskich wolontariuszy jako intruzów zakłócających misję organów ścigania, coraz więcej interwencji prowadziło do nerwowych konfrontacji. W internecie każdy mógł zobaczyć sceny, w których funkcjonariusze obezwładniają i powalają na asfalt protestujących wykrzykujących: „ICE out”.

Przybywało też doniesień, które podważały rządową narrację ukazującą operację w Minnesocie jako wielką obławę na imigranckich kryminalistów nazywanych przez Donalda Trumpa „najgorszymi z najgorszych”. Ogromna większość z przeszło 4 tys. cudzoziemców aresztowanych na terenie stanu nie miała na koncie żadnego wyroku. Razem z imigrantami bez uregulowanego pobytu w aresztach osadzano ludzi, którzy nie powinni się tam znaleźć – np. Wenezuelczyków oczekujących na rozstrzygnięcie sprawy azylowej, którym sądy przyznały ochronę przed deportacją. Na przesłuchania trafiali rdzenni Amerykanie i posiadacze zielonych kart oraz uchodźcy zakorzenieni w USA od wielu lat. Czarni i latynoscy obywatele – w tym policjanci poza służbą i miejscy urzędnicy – byli nagminnie nagabywani o dokumenty. Zdarzały się nawet przypadki umieszczania w ośrodkach detencyjnych rodziców z małymi dziećmi. Uosobieniem bezdusznego podejścia ICE stała się historia Liama Conejo Ramosa, pięcioletniego Ekwadorczyka zgarniętego na podjeździe przed własnym domem, gdy wracał z przedszkola. Razem z ojcem wywieziono go do obozu przejściowego w Teksasie, mimo że obaj są w toku postępowania azylowego. Sąd nakazał natychmiastowe wypuszczenie ojca i syna, zarzucając służbom „traumatyzowanie dzieci” i kierowanie się „żądzą nieograniczonej władzy”.

Po tym jak 24 stycznia agenci Straży Granicznej zabili Alexa Prettiego, administracja nie mogła już dłużej ignorować fermentu w Minnesocie. Sondaże pokazywały, że poparcie dla działań agentów imigracyjnych słabnie z tygodnia na tydzień. Ich metody potępiali już nie tylko zwolennicy demokratów – coraz częściej odrzucali je także wyborcy niezależni, którzy w dużej mierze przesądzili o wygranej Donalda Trumpa w newralgicznych, wahających się stanach, takich jak Arizona i Pensylwania. W badaniu Ipsos/Reuters blisko dwie trzecie z nich stwierdziło, że ICE posuwa się za daleko. Nawet w twardym elektoracie republikanów dało się zauważyć zachwianie nastrojów. Po zastrzeleniu Prettiego odsetek osób, które negatywnie oceniały taktyki funkcjonariuszy, wzrósł z 20 do 30 proc. Po raz pierwszy w tej kadencji Donald Trump i jego obóz napotkali masowy, zorganizowany opór, który zmusił ich do korekty kursu.

Lewica: wypalenie i marazm

Przez cały 2025 r. administracja parła do przodu jak rozpędzony buldożer: zwalniała rzesze federalnych urzędników, paraliżowała niezależne instytucje, rozmieszczała żołnierzy na ulicach amerykańskich miast, wysyłała imigrantów do megawięzienia dla terrorystów w Salwadorze, napuszczała prokuraturę na swoich krytyków, a innych zasypywała wielomilionowymi pozwami...

Wichrzyciele, którzy zaatakowali Kapitol 6 stycznia 2021 r., zostali hurtowo obdarowani ułaskawieniami. Gdy prawicowe środowiska piały z zachwytu nad bezlitosnym odwetem na przeciwnikach, druga strona odpowiadała w swoim stylu – gniewnymi pohukiwaniami w mediach społecznościowych i manifestacjami pod progresywnymi sztandarami. Jedyne, co mogło skłonić Trumpa do zmiękczenia tonu, to gwałtowna reakcja rynków finansowych – jak w kwestii zaporowych ceł nałożonych w „dzień wyzwolenia” na prawie cały świat. W innych sprawach nie było głosów sprzeciwu, które musiałby potraktować poważnie.

Zarówno wśród polityków, jak i sympatyków lewicy dominowały wypalenie i marazm. Po druzgocącej porażce wyborczej demokraci w Kongresie oddali się samobiczowaniu i wewnętrznym starciom. Miesiącami dywagowali nad źródłami fenomenu MAGA, zlecając sążniste raporty, które miały wyjaśnić, kto pogrążył Kamalę Harris – młodzi mężczyźni czy białe matki z przedmieść? Gdy prezydent i jego ekipa przejmowali kolejne obszary państwa, liderzy demokratów powtarzali te same zaklęcia o niekonstytucyjnych praktykach, którymi nieudolnie próbowali zatopić pierwszą kadencję Trumpa. Nie mieli żadnej strategii na najbliższe cztery lata, a tym bardziej pomysłu na to, jak odbudować poparcie w klasie pracującej, która w ostatnich wyborach wyraźnie przechyliła się na konserwatywną stronę. Liberalni aktywiści, którzy w 2016 r. dali początek ruchowi #Resistance, przekonując, że pierwsze zwycięstwo Trumpa było jedynie przejściową anomalią systemu, udali się na wewnętrzną emigrację. Potencjał żyrowanych milionami dolarów akcji lobbingowych i kampanii profrekwencyjnych się wyczerpał. I nikt już nie wierzył, że uświetnione występami celebrytów moralne oburzenie może powstrzymać autorytarny pochód MAGA. Co prawda protesty pod hasłem „No Kings”, wyrażające sprzeciw wobec absolutystycznych zapędów prezydenta, przyciągnęły w czerwcu i październiku 2025 r. po ok. 5 mln uczestników, to jednak nie przerodziły się w polityczną siłę zdolną nadkruszyć fundamenty trumpizmu. Komentatorom szczególnie rzuciła się w oczy skromna frekwencja wśród młodych ludzi, którzy w historii USA często stanowili awangardę zrywów przeciwko władzy: według badania YouGov do demonstracji przyłączyło się zaledwie 8 proc. Amerykanów z pokolenia Z, podczas gdy w grupie 65+ zmobilizowało się 13 proc. osób.

Sąsiedzi z Signala

Ruch oporu, z którym administracja zderzyła się w Minnesocie, to fenomen wymykający się znanym dotąd formom buntu przeciwko administracji. Nie wpisuje się gładko w narrację progresywistów ani żadną gotową agendę partyjną czy ideologiczną. Nie napędzają go przelewy od czołowych sponsorów lewicy ani diatryby establishmentu kulturowego. To oddolna mobilizacja oparta na samopomocy i wspólnotach lokalnych: grupkach sąsiedzkich, radach rodziców, stowarzyszeniach kościelnych, klubach seniorów.

Wbrew karykaturalnej opowieści przedstawicieli Białego Domu ludzie ci nie są zawodowymi agitatorami, a tym bardziej – jak sugerował wiceprezydent J.D. Vance – częścią globalnej lewicowej siatki sabotującej kampanię masowych deportacji. To nauczyciele i pielęgniarki, specjaliści od marketingu i pracownicy socjalni, naukowcy i barmani. Nie mają przywódcy ani komitetu sterującego. Nie lansują się na swojej działalności w mediach społecznościowych. Gdy agenci federalni zaczęli nacierać na Minneapolis, po prostu skrzyknęli się przez Signala w poczuciu sąsiedzkiej troski. Niektórzy patrolują ulice samochodami, tropiąc szlaki konwojów ICE. Inni pielgrzymują po osiedlach z gwizdkami na szyi, którymi w razie potrzeby ściągają posiłki. Obecni na miejscu reporterzy opisują miasto jako poligon nieustającego protestu. Największym pokazem solidarności lokalnej był strajk generalny z 23 stycznia, gdy dziesiątki tysięcy osób przerwały pracę i naukę, a setki sklepów i punktów usługowych zamknęły swoje drzwi.

Choć ze względu na rosnące ryzyko przemocy wielu mieszkańców przeszło szkolenie, jak dokumentować naloty imigracyjne bez narażania się na konsekwencje, to raczej nie nazwaliby siebie aktywistami. Typowy schemat działania jest prosty: gdy agenci próbują kogoś aresztować, obserwatorzy rozsyłają dane o lokalizacji przez zaszyfrowany czat i wzywają wsparcie. Kiedy jedni żądają od funkcjonariusza przedstawienia nakazu sądowego i próbują ustalić tożsamość zatrzymanego, drudzy filmują. Interakcje te nierzadko obracają się w słowne utarczki, a te w przepychanki – zwłaszcza gdy wolontariusze blokują drogę lub filmują interwencje ze zbyt bliskiej odległości. Służby twierdzą w takich sytuacjach, że protestujący utrudniają im egzekwowanie przepisów imigracyjnych, a tym samym przekraczają granice pierwszej poprawki do konstytucji, która gwarantuje wolność słowa i zgromadzeń.

Minnesota to również modelowy przykład tego, jak społeczna odporność może działać w praktyce. Od momentu inwazji agentów federalnych wielu imigrantów nie wychodzi z domów. Frekwencja na lekcjach gwałtownie spadła, zwłaszcza po nagłośnieniu incydentów z zatrzymywaniem dzieci w drodze do szkoły. Z powodu niedoboru pracowników część restauracji skróciła godziny otwarcia lub musiała w ogóle zawiesić działalność. Właściciele mówią o stratach rzędu setek tysięcy dolarów, porównując obecną sytuację z czasami pandemii COVID-19. Kaohly Her, mer Saint Paul, stolicy stanu, opowiadała, że w imigranckich dzielnicach sklepy zanotowały 60–70-procentowy spadek obrotów. Operacja ICE przyczyniła się też do zakłóceń w łańcuchach dostaw – z obawy przed konfrontacją z funkcjonariuszami kierowcy bez amerykańskich paszportów rezygnują z tras do Minnesoty.

Dlatego duża część lokalnej aktywności skupiła się na zbudowaniu kanałów wsparcia, które zapewnią rodzinom imigranckim przetrwanie do czasu uspokojenia sytuacji. Armie ochotników, parafie i komitety rodzicielskie organizują regularne dostawy żywności. Szkoły oferują uczniom nauczanie zdalne. Na platformach społecznościowych mnożą się zbiórki pieniędzy dla tych, którzy z powodu postoju w pracy zalegają z czynszem lub ratą kredytu. Kółka sąsiedzkie dowożą na wizyty lekarskie. W jednej z jadłodajni w Minneapolis powstało nawet ambulatorium polowe.

Theda Skocpol, profesor socjologii z Uniwersytetu Harvarda, w rozmowie z portalem Vox zwraca uwagę, że choć tego rodzaju inicjatywy pojawiały się też w innych miastach objętych operacją ICE, „przypadek Minneapolis wykracza poza wszystko, co widzieliśmy gdzie indziej”. „To Kościoły, wspólnoty sąsiedzkie i oddolne sieci społeczne jako pierwsze ruszyły do pomocy” – podkreśla. I dodaje, że duża w tym zasługa mocno osadzonej w Minnesocie skandynawskiej kultury obywatelskiej (ok. 43 proc. mieszkańców stanu ma nordyckie korzenie – najwięcej w całych USA).

Etyczne polowania na imigrantów

Początkowo nic nie wskazywało na to, że Donald Trump zrobi krok wstecz. Krótko po zabójstwie Alexa Prettiego szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem oświadczyła, że agenci Straży Granicznej działali w obronie koniecznej, bo 37-latek groził im bronią. Stephen Miller, najbliższy doradca prezydenta, nazwał go zamachowcem. Kiedy kolejne nagrania obalały rządową wersję zdarzeń, gospodarz Białego Domu odwołał z funkcji dowódcy kampanii w Minnesocie szefa Straży Granicznej Gregory’ego Bovino, który twierdził, że agresywne taktyki są „legalne, etyczne i moralne”. Jego miejsce zajął nazywany carem granicy Tom Homan. Jeszcze tego samego dnia Departament Bezpieczeństwa Krajowego ogłosił wycofanie z Minnesoty 700 agentów. – Zrozumiałem, że czasem warto zastosować trochę łagodniejsze podejście, choć wciąż trzeba być stanowczym. Mamy do czynienia z przestępcami, naprawdę niebezpiecznymi przestępcami – stwierdził Trump w rozmowie z NBC News.

Znany z twardej linii Homan poświęcił walce z nielegalną imigracją ponad 30 lat swojej kariery. Gdy kierował pionem deportacji ICE w administracji Baracka Obamy, z kraju wydalano rekordowe liczby imigrantów. Jako szef agencji w pierwszej kadencji Trumpa zaprojektował i wcielił w życie politykę rozdzielania rodzin, którą okrzyknięto drakońską i nieludzką. Eksperci przewidują, że może powściągnąć najbardziej kontrowersyjne elementy dotychczasowej polityki – takie jak naloty w stylu akcji oddziałów szturmowych – ale nie należy się spodziewać diametralnej zmiany strategii. Szczególnie że 2 tys. agentów nadal stacjonuje w Minnesocie.

Do republikanów na Kapitolu powoli zaczyna docierać, że brutalna operacja może się srogo odbić na jesiennych, śródokresowych wyborach do Kongresu (tzw. midterms). Ze strachu przed odwetem Trumpa ogromna większość z nich wystrzega się retoryki, która mogłaby zostać odebrana jako krytyka Białego Domu, ale w ostatnich tygodniach niektórzy zaczęli meandrować. Dystansowali się do praktyk ICE i przyznania immunitetu funkcjonariuszom, którzy zastrzelili dwoje protestujących, jednocześnie deklarując pełne poparcie dla planów deportacyjnych prezydenta. Jest jednak coraz więcej sygnałów frustracji wśród wyborców – nie tylko z powodu przemocy w Minnesocie, lecz przede wszystkim niespełnionej obietnicy okiełznania drożyzny. Dwa tygodnie temu w wyborach uzupełniających do stanowego senatu Teksasu wygrał Taylor Rehmet. Kandydat demokratów zdobył mandat w konserwatywnym okręgu. W 2024 r. Trump zwyciężył tam z przewagą 17 pkt proc. ©Ⓟ