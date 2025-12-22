Nowa mapa schronień online

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) uruchomiło serwis gdziesieukryc.pl, dzięki któremu każdy obywatel może sprawdzić lokalizacje schronów i miejsc ochrony ludności w całej Polsce. Strona ma ułatwiać szybkie dotarcie do schronienia w sytuacjach zagrożenia.

Na stronie dostępna jest mapa Polski z zaznaczonymi punktami schronień. Każdy użytkownik może sprawdzić dokładny adres wybranego miejsca oraz jego współrzędne GPS. Dzięki temu serwis pozwala na szybkie zlokalizowanie najbliższego obiektu ochrony ludności.

Wyznacz trasę do najbliższego schronienia

Serwis gdziesieukryc.pl oferuje funkcję wyznaczania trasy do wybranego punktu. Po kliknięciu w interesujące nas miejsce użytkownik otrzymuje szczegółowe dane lokalizacyjne, co umożliwia sprawne dotarcie do schronienia w nagłych sytuacjach.

Twórcy strony zaznaczają, że obecnie serwis nie udostępnia danych dotyczących pojemności ani stanu technicznego poszczególnych schronów. Mimo to mapa jest przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, gdzie znajdują się miejsca ochrony ludności.

Jak korzystać z serwisu „Gdzie się ukryć”?

Dostęp do mapy jest prosty – wystarczy wejść na gdziesieukryc.pl, aby przeglądać mapę i wybierać interesujące nas lokalizacje. Strona działa już w pełni i jest dostępna dla wszystkich obywateli.