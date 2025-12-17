Poprawki senatorów: szpitale, drogi i dodatkowe środki dla instytucji

W środę w Senacie odbyła się debata nad ustawą budżetową na 2026 r. W trakcie debaty senatorowie zgłosili propozycje kilkudziesięciu poprawek do ustawy. Wśród zgłoszonych poprawek znalazły się m.in. propozycje przeznaczenia środków na szpital w Radomiu, na remont ulicy w Garwolinie, na budowę obwodnicy Jasła czy szpitala w Krośnie. Inna poprawka dotyczy zwiększenia budżetu Państwowej Inspekcji Pracy o 40 mln zł.

W efekcie ustawa została skierowana ponownie do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Głosowanie nad ustawą budżetową ma odbyć się jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu.

Przesunięcia w budżecie: Biblioteka Narodowa, ECS i Jamboree

Wcześniej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała m.in. przekazanie dodatkowych środków, ok. 3 mln zł, na program zakupu książek przez Bibliotekę Narodową. Dodatkowe środki mają pochodzić z budżetów Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Inna zaproponowana zmiana ma na celu przekazanie ok. 5 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności z budżetu m.in. Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejna przyjęta przez komisję poprawka zakłada, iż budżet kancelarii prezydenta miałby zostać uszczuplony o 3 mln zł, które posłużą do przygotowania światowego zjazdu skautów, tzw. Jamboree.

Kluczowe liczby budżetu i konstytucyjny termin dla prezydenta

Ustawa budżetowa na przyszły rok zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł.

Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania projektu Sejmowi. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ustawy. (PAP)