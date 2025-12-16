O podpisaniu nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia poinformowano na stronie Kancelarii Prezydenta.

Nowelizację przepisów opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą zaostrzeniu ulegną kary za wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego ma wzrosnąć z 5 do 30 tys. zł, a mandaty za wykroczenia – z 500 do 5 tys. zł.

Nowela zakłada zniesienie kary nagany i dodanie kary ograniczenia wolności do paragrafów: 1, 2, 4 i 5 w art. 82 Kodeksu wykroczeń. Chodzi m.in. o działania, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji.

Takimi samymi karami będą zagrożone osoby, które nie dopełniły obowiązków zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, a także osoby wypalające m.in. trawy w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów i innych podobnych terenów bądź gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy.

Takie same sankcje będą grozić osobom, które nieostrożnie obchodzą się z ogniem lub nie nadzorują miejsca wypalania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.